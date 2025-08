VL: FCA und Rot-Weiß mit viel Selbstvertrauen

Fingerzeig: Trainer Dominik Lohrer gibt beim Fußball-Verbandsligisten RW Darmstadt die Richtung vor. (Archivfoto) Foto: Thomas Zöller

Darmstadt. Der Anpfiff ist zugleich Premiere: Aufsteiger SG Langstadt/Babenhausen erwartet den FCA Darmstadt in seinem ersten Spiel in der Verbandsliga. Auch bei RW Darmstadt kommt es zu einer Premiere: Vor und nach dem Spiel der Ersten Mannschaft, die gegen Germania Ober-Roden punkten will, sind das Kreisoberliga-Team (13 Uhr) und die neuformierte Dritte (17 Uhr) beim Heimspieltag der Rot-Weißen im Einsatz.

Es waren stets enge Spiele in den vergangenen Jahren, wenn die Rot-Weißen und die Germania aufeinandertreffen – mit der etwas besseren Bilanz für die Darmstädter. Spiele geprägt vom gegenseitigen Respekt. Und so spricht Dominik Lohrer auch vor dem neuerlichen Vergleich mit Ober-Roden in höchsten Tönen vom Gegner. „Die Germania hat sich in der Breite verstärkt und hat auch mehr Qualität bekommen", sagt der RW-Trainer: „Das ist eine hohe Hürde, die wir da zu nehmen haben".

RW startet mit Selbstvertrauen Überdies kommen die Germanen mit viel Schwung nach Darmstadt, warfen sie doch vor Wochenfrist den favorisierten Hessenligisten SV Hummetroth aus dem Hessenpokal. „Absolut verdient“, so Lohrer, der Augenzeuge der Begegnung war. Sein Team muss sich aber wahrlich nicht verstecken. So sprang bei der Generalprobe für den Ligastart ein 6:0 gegen den rheinland-pfälzischen Verbandsligisten Basara Mainz heraus. Auch die Leistungen davor sowie die Trainingseindrücke lassen den Coach daher sagen: „Das war eine starke Vorbereitung. Auch wir gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie.“

Ganz anders als vor einem Jahr, als die Rot-Weißen nach verkorkster Vorbereitung nicht in die Gänge kamen und lange im Tabellenkeller steckten. Letztlich wurde es noch Rang vier – ein Fingerzeig, was in dieser Saison möglich ist. Zumal die Darmstädter Mannschaft noch verbessert ist. Die Zugänge wie etwa Florian Zorn sind tatsächlich Verstärkungen. „Jetzt zählt es", sagt Lohrer aber. Soll heißen, dass es für sein Team nun gilt, die Leistungen auch dann zu zeigen, wenn es darauf ankommt. Am Sonntag. Gegen die Germania, gegen die es stets eng zugeht. SG Langstadt/Babenhausen – FCA Darmstadt (Sonntag, 15.15 Uhr). Eines haben beide Seiten gemein: Die Vorfreude auf das erste Saisonspiel. Bei Aufsteiger Langstadt/Babenhausen ist das selbstredend vor der Premiere in der neuen Klasse. Beim FCA freut man sich, weil man durch den Sieg am vergangenen Sonntag im Hessenpokal gegen den SV Unter-Flockenbach zusätzliches Selbstvertrauen getankt hat und dies nun zeigen möchte. „Wir sind bereit, auch wenn wir noch nicht bei 100 Prozent sind", sagt FCA-Trainer Luca Bergemann, der einmal mehr ein neues Team formen musste. Dieses sei aber vorbereitet. „Und wir wollen unser Spiel durchziehen, setzen auf unseren Teamgeist. Ziel sind drei Punkte." Dem Coach der Arheilger ist es aber vor allem wichtig, dass seine Mannschaft den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung macht und weiter zusammenwächst. Gelingt dies, dann kommen die guten Ergebnisse von ganz allein. So wäre Bergemann („Wir haben keinen Druck und müssen nicht gewinnen") je nach Spielverlauf auch mit einem Remis zufrieden. Zumal er einen hochmotivierten Gegner erwartet. Guter Start wichtig für die Stimmung im Team Mit seiner Einschätzung zum Gegner liegt er richtig – natürlich freuen sich die Langstädter auf den Auftakt, bei allem Respekt vor der neuen Liga und dem Gegner. „Wir müssen uns sicherlich erst einmal an das Tempo und das Niveau in der Klasse gewöhnen. Und der FCA ist schon ein Brocken. Da müssen wir an unsere Grenzen gehen", sagt Sportdirektor Toni Coppolecchia, der aber ergänzt: „Ein guter Start ist natürlich wichtig für die Stimmung im Team."