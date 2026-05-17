VL: FCA und Langstadt steigen ab Durch die Niederlage der SG Langstadt/Babenhausen muss auch der FCA Darmstadt, der eine bittere Woche erlebt, die Verbandsliga verlassen +++ Auch RW Darmstadt verliert. von Oliver Strerath · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: mara wolf

Darmstadt.. Eine Niederlage, zwei Abstiege: Das 3:4 der SG Langstadt/Babenhausen nach verrücktem Spiel gegen den 1. FC Langen hat nicht den Abstieg der Langstädter aus der Fußball-Verbandsliga Süd besiegelt, sondern auch den des FCA Darmstadt. Die Arheilger, die selbst 0:6 bei RW Frankfurt verloren, können den drittletzten Rang an den noch verbleibenden beiden Spieltagen nicht mehr verlassen und müssen ebenfalls runter. Eine Niederlage steckte am Sonntag auch RW Darmstadt ein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 18:00 Uhr Rot-Weiß Frankfurt RW Frankfurt 1. FCA 04 Darmstadt 1. FCA 6 0 Abpfiff Es war eine bittere Woche für den FCA. Erst die Niederlage gegen Bornheim, die den Hoffnungen auf den Klassenerhalt einen herben Dämpfer verpasste. Dann die Niederlage im Kreispokal-Finale gegen RW Darmstadt. Es folgten die eigene Niederlage in Frankfurt sowie der Sieg von Langen, der den Abstieg der Arheilger besiegelte. „Schade. Wir haben nach der Winterpause alles reingehauen, ordentlich gepunktet und uns noch mal Hoffnung geholt. Darauf können wir stolz sein“, sagte FCA-Trainer Luca Bergemann: „Es hat halt leider nicht gereicht.“

Bei der Niederlage in Frankfurt war die Belastung nach dem verlorenen Pokalfinale gegen RW Darmstadt vom vergangenen Donnerstag (2:5 nach Verlängerung) für den FCA zu hoch. „Wir haben gespürt, dass die Pokal-Niederlage Spuren hinterlassen hat. Wir waren angeschlagen und wurden teils überrannt“, so Bergemann. Spuren sowohl im Kopf als auch körperlich. Schließlich ging es in die Verlängerung, und bis zur Partie in Frankfurt war es nur ein Tag Pause. So steckten die Gäste in Frankfurt bereits nach vier Minuten das 0:1 durch Lian Feridani ein. Abdussamed Gürsoy (33.) erhöhte. Danach hatte der FCA durchaus Chancen zum Anschluss. „Wir hätten ein Tor für die Moral gebraucht“, sagte Bergemann: „Mit dem 0:3 war die Sache dann durch.“ Er sprach damit den zweiten Treffer von Gürsoy (54.) an. Dino Bektas (69./78.) und Christian Idahosa (72.) erhöhten für die Frankfurter.

Auch beim Pokalsieger hat das Endspiel vom vergangenen Donnerstag Spuren hinterlassen. „Wir haben rotiert. Und die Jungs haben es gut gemacht. Aber das Finale hat zu viel Kraft gekostet. Und man hat gesehen, dass manchen, die diesmal zum Einsatz kamen, die Spielpraxis fehlt. Es hat heute leider nicht gereicht“, sagte RW-Trainer Dominik Lohrer. So habe sich sein Team in den entscheidenden Momenten ein bisschen naiv angestellt. Groß-Gerau kam nach der Darmstädter Führung durch Valentin Schweickert (23.) so durch die Treffer von Fynn Schek (45.+1/Foulelfmeter), Dominik Schröter (86.) und Ilias Benazza (90.+3) noch zum Sieg. „Aber eigentlich war es ein 1:1-Spiel – wir müssen die Partie nicht verlieren“, meinte Lohrer weiter.