VL: FCA sichert sich einen Punkt für die Moral

Doppeltorschütze: Daniel Arouja Rocha (rechts, hier im Zweikampf mit dem Langstädter Gian Luca Krinke in einem früheren Spiel) erzielte beide Treffer für den FCA Darmstadt beim 2:2 in der Verbandsliga gegen RW Walldorf II. – Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Dämpfer statt der anvisierten Siege: Für RW Darmstadt und die SG Langstadt/Babenhausen setzte es in der Verbandsliga Süd Niederlagen. Dagegen kam der FCA Darmstadt durch einen späten Treffer zumindest zu einem Remis, was für das Schlusslicht aber zu wenig ist.

Luca Bergemann war hin und her gerissen in einer gemischten Gefühlswelt. Auf der einen Seite musste sich der FCA-Trainer ärgern, das Spiel mit seinem Team nicht gewonnen zu haben. Auf der anderen Seite konnte er froh sein, dank eines Treffers in der Nachspielzeit durch Daniel Arouja Rocha (90.+4) zumindest noch einen Punkt geholt zu haben. Der hilft dem Schlusslicht im Kampf um den Klassenerhalt beim Blick auf die Tabelle allerdings wenig weiter.

Das weiß auch Bergemann. „Der Punkt war zu wenig. Aber noch zum Ausgleich gekommen zu sein, tut der Moral gut“, sagte der Coach. Um im Abstiegskampf noch eine Chance zu haben, hatten die Arheilger ihr Team in der Winterpause verstärkt – und das zeigt Wirkung. Der FCA trat gegen Walldorf nicht wie ein Tabellenletzter auf, zeigte Spielfreude und, dass das neue Team immer mehr zusammenwächst. Auch der Fakt, dass der Verbandsligist seine Heimspiele nun in Schneppenhausen und nicht auf dem holprigen Rasen am Gehmerweg austrägt, wirkt sich positiv aus. Einzig die Torgefährlichkeit ließen die Gastgeber gegen RWW zunächst vermissen.

FCA lässt Kaltschnäuzigkeit vermissen

Dagegen hatten sie bei den Gegentoren Pech. Erst gab es einen unnötigen Foulelfmeter für die Gäste, den Nikolai Loderer (28.) sicher verwandelte. Dann rutschte FCA-Abwehrmann Guilherme Lima Da Souza bei einem Klärungsversuch aus. So hatte sein Gegenspieler freie Bahn, die Flanke verwertete Fabian Heidenreich zur neuerlichen Walldorfer Führung (73.). Von beiden Gegentreffern ließ sich der FCA aber nicht beirren und wurde noch belohnt durch das 2:2 durch Arouja Rocha, der auch zum 1:1 (33.) getroffen hatte.

Das 2:1 für Walldorf war zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaft. Denn der FCA war „gut rausgekommen“ aus der Pause, wie Bergemann meinte. Dem war so: Gabriel Feth Flauzino (47.) und Pedro Henrique De Jesus Marcilio (55.) hatten Großchancen zur Führung. Ein Schuss von Robel Gabrihitwet (60.) landete am Lattenkreuz. „Uns fehlt da die Kaltschnäuzigkeit“, sagte der FCA-Coach zu den verpassten Möglichkeiten. Sie trugen einen Teil zu seiner emotionalen Achterbahnfahrt bei der Einordnung des Spiels bei. Das späte 2:2 dann den anderen.

Zweimal führten die Darmstädter. Erst hatte Lauris Schneider Sanchez (57.) vorgelegt, dann Patrick Bohn (60./Foulelfmeter). Aber zweimal auch fingen sich die Rot-Weißen den schnellen Ausgleich. „Das ist fatal, dass wir so schnell nach unserer Führung die Gegentreffer bekommen“, sagte RW-Trainer Dominik Lohrer und sprach die Tore der Seligenstädter durch Niklas Scherg (58.) und Marvin Heinz (65.) an. Und anstatt ein drittes Mal nach vorne zugehen („Die Chancen waren da“), kassierten die Gastgeber das entscheidende 2:3 durch einen Foulelfmeter durch Clay Verkaj (82.).

Unglücklich, denn laut Lohrer sei es kein Elfmeter gewesen. Und noch ein zweites Mal haderte der RW-Coach mit dem Schiedsrichter, der nämlich das vermeintliche 3:3 durch Luka Konjicija (89.) nicht anerkannte. „Das war ein gutes Spiel von uns, ein Spiel, das eigentlich unentschieden ausgeht, und beide Teams damit zufrieden sind“, sagte Lohrer. Er war es indes nicht, die Gäste schon.

Es fing so gut an für die Langstädter. Die SG führte durch einen Foulelfmeter von Kyran Chambron Pinho (35.) nach guter erster Halbzeit und durfte auf Punkte im Abstiegskampf hoffen. Doch diese Hoffnungen waren in der zweiten Hälfte binnen zehn Minuten dahin, nachdem Dortelweil den Spieß durch die Treffer von Maurice Reininger (57.), Philipp Wörner (64.) und Marvin Strenger (66./Foulelfmeter) umdrehte. Die Gäste waren geschlagen, kassierten durch Gyasi Groß (84.) sogar noch ein viertes Gegentor.

Die Enttäuschung beim Vorletzten saß entsprechend tief. „Das war eine unnötige Niederlage, die sehr weh tut“, sagte SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia: „Wie müssen unsere Chancen nutzen, wenn es 2:0 steht, dann läuft es anders.“ Er sprach damit die Gelegenheit von Pascal Peikert (48.) an, der einen zweiten Treffer der Gäste verpasste. Wie auch Gian Luca Krinke (59.) nach dem 1:1-Ausgleich. „Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht, bis auf diese zehn Minuten. Danach war die Messe gelesen“, sagte Coppolecchia.





