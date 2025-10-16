VL: FCA möchte überraschen, RW will konstant bleiben

Die Spieler des FCA Darmstadt bleiben trotz der Niederlagenserie positiv und wollen am kommenden Wochenende für eine Überraschung in Frankfurt sorgen. – Foto: mara wolf (Archiv)

Darmstadt. Die einen würden gerne für eine Überraschung sorgen, die anderen die Vorgaben erneut erfüllen. Im Ergebnis bleibt das Ziel dasselbe: Der FCA Darmstadt und RW Darmstadt wollen am Sonntag in der Verbandsliga Süd einen Sieg landen. Für die Arheilger wäre es der erste Dreier überhaupt in dieser Saison, für die Rot-Weißen der neunte. Die SG Langstadt/Babenhausen ist an diesem Wochenende wiederum spielfrei.

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr Rot-Weiß Darmstadt RW Darmstadt 1. FC Langen 1. FC Langen 15:15

Dominik Lohrer hätte sich gerne mehr Souveränität gewünscht, einen deutlichen Erfolg. So aber mühte sich sein Team am Dienstag in der dritten Runde des Kreispokals zu einem 2:1-Sieg beim ambitionierten Kreisoberliga-Zweiten SG Arheilgen. Nick Neumann (7.) und Achraf Amarzih (17.) hatten für den favorisierten Verbandsligisten getroffen. Luca Nischwitz (29.) verkürzt. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, sagte der RW-Trainer. Lohrer gewann der Partie aber auch Positives ab – abgesehen vom Weiterkommen natürlich. „Das war ein Warnschuss für das Spiel gegen Langen“, sagte der Coach. Ein Hinweis an seine Spieler, dass jeder Gegner ernst zu nehmen ist, dass gegen jeden Gegner alles abgerufen werden muss. Vor allem auch gegen Langen – der 1. FC ist mit 15 Punkten und Rang zehn der beste der vier Aufsteiger in der Liga. „Das ist eine gute Mannschaft, sehr strukturiert.“

Das sind die Rot-Weißen, die am vergangenen Wochenende spielfrei waren und so die Tabellenführung an die DJK Bad Homburg (27 Punkte, damit einen Zähler besser als das Team aus der Heimstättensiedlung) verloren haben, allerdings auch. „Wir sind auf Kurs“, sagte Lohrer dazu. Heißt, unabhängig von der Platzierung, haben die Darmstädter bisher die Vorgaben erfüllt und das selbstgesteckte Ziel mit aktuell 26 Punkten erreicht. Und das kurzfristige Ziel für Sonntag passt dazu. „Wir wollen gewinnen“, stellte Lohrer klar.