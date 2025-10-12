VL: FCA kassiert nächsten Dämpfer

Darmstadt. Der Höhenflug war von kurzer Dauer: Nach zuvor vier Punkten aus zwei Spielen musste sich die SG Langstadt/Babenhausen in der Verbandsliga Süd beim SV Unter-Flockenbach geschlagen geben und steckt weiter tief im Tabellenkeller. Am Tabellenende verharrt weiter der FCA Darmstadt, der seine elfte Niederlage kassierte. RW Darmstadt (26 Punkte) war spielfrei und verlor die Tabellenführung an die DJK Bad Homburg (27).

Die Entwicklung ist sichtbar, doch schlägt sie sich noch nicht in den Ergebnissen beim FCA nieder. So mussten die Arheilger nach dem ersten Punktgewinn am vergangenen Dienstag (1:1 in Dortelweil) am Wochenende den nächsten Dämpfer in Form der elften Niederlage im zwölften Spiel hinnehmen. "Es wird immer besser, aber noch treten wir ergebnistechnisch auf der Stelle", sagte FCA-Trainer Luca Bergemann und fügte an: "Wir müssen uns mal belohnen – aber noch schaffen wir das leider nicht."

Dennoch, gegen Ober-Roden zeigte der FCA erneut Fortschritte. Das Team findet sich, spielt Fußball, zeigt gute Ansätze und Kombinationen. Noch zu Beginn der Saison war vieles dem Zufall überlassen. Über dieses Stadium sind die Arheilger hinaus. "Nur, uns fehlt die Leichtigkeit beim Abschluss. Wir machen immer einen Schritt zu viel", hat Bergemann erkannt. So auch gegen die Germania, gegen die die Gastgeber eigentlich eine Partie auf Augenhöhe gezeigt hatten. Doch der FCA nutzt seine Chancen nicht, der Angriff (das Team hat erst sechs Treffer erzielt) ist zu harmlos.

Zudem leistete sich das Schlusslicht eine Schwächephase, in der die Gäste wiederum ihre besten Momente hatten und durch Jonas Dapp (65.) auch zum entscheidenden Treffer kamen. Zwar steckten die Gastgeber nicht auf, es fehlte aber einmal mehr an der Durchschlagskraft in der Offensive. Die Gelb-Rote Karte gegen Victor Lindenberg Tavares Vieira (85.) hatte keinen Einfluss mehr auf die Begegnung.

"Die Niederlage wirft uns nicht um"

Die Gäste hatten es ordentlich gemacht, aber nicht ordentlich genug. "Es war das erwartet schwere Spiel. Aber wir haben es zunächst gut gemacht", sagte SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia und ergänzte: "Das Ergebnis geht in Ordnung. Unter-Flockenbach war in der zweiten Hälfte spielbestimmend."

Vor der Pause waren die Langstädter auf Augenhöhe und kamen nach neun Minuten zum vermeintlichen 1:0. Doch der Schiedsrichter gab den Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht – eine Entscheidung, die Coppolecchia rätseln ließ. Als dann aber Adrian Postall (40.) per Fernschuss traf, waren die Gäste tatsächlich in Führung gegangen. Die hielt aber nur kurz, da Matthias Kuhn (45.+1) noch vor der Pause ausglich.

Und es kam noch dicker, obwohl die SG gut rausgekommen war aus der Pause. Aber Langstadt wollte zu viel und wurde durch das 1:2 durch Luca Kaiser (55.) bestraft. Damit war die Partie entschieden, die Gastgeber hatten sogar noch gute Chancen, zu erhöhen. "Die Niederlage wirft uns nicht um. Wir haben jetzt 14 Tage Zeit (Anm. Langstadt ist nächste Woche spielfrei), um zu regenerieren und es danach besser zu machen", sagte Coppolecchia.





