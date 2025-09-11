VL: FCA hofft auf Wende

Reine Kopfsache: Nach dem 0:2 gegen den VfR Groß-Gerau hofft der FCA Darmstadt (rechts Everton Jose Dos Santos Ferreira) endlich auf den ersten Punktgewinn in der Fußball-Verbandsliga. Foto: Uwe Krämer

Darmstadt. Während die SG Langstadt/Babenhausen den Spieltag in der Verbandsliga mit neuem Schwung und Trainer angeht, herrscht beim FCA Darmstadt Zurückhaltung. RW Darmstadt hat derweil mit dem Gegner noch eine Rechnung offen.

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf II 1. FCA 04 Darmstadt 1. FCA

Die Null in der Abwehr soll stehen am Sonntag beim FCA, damit die andere Null, die in der Tabelle (noch ist das Schlusslicht ohne Punkt), verschwindet. Denn die Darmstädter hoffen, den Platz erstmals nicht als Verlierer zu verlassen, was den ersten Zähler garantieren würde. Ein Sieg würde dem FCA natürlich besser tun. Doch Luca Bergemann will seine verunsicherte Mannschaft nach bisher fünf Niederlagen nicht unter Druck setzen. „Wir wissen um die Situation, dürfen den Kopf aber nicht verlieren“, sagt der FCA-Trainer und hofft auf eine „gewisse Leichtigkeit“ in seinem Team. Zumindest gab es unter der Woche mal das Gefühl des Sieges durch das 3:1 bei Kamerun Darmstadt im Kreispokal. Dabei hatte Bergemann Sachen ausprobiert, Ideen getestet. Vielleicht auch die, wie die Null steht und die andere verschwindet.

Der Blick auf die Tabelle macht es deutlich: Es ist ein Spitzenspiel, schließlich trifft der Zweite aus Seligenstadt auf den Dritten aus Darmstadt (15), der ein Spiel und einen Punkt weniger hat. Dominik Lohrer geht mit Blick auf den Gegner sogar noch weiter. „Nach meiner Sicht ist Seligenstadt der Topfavorit der Liga. Ziel ist der Aufstieg“, sagt der RW-Trainer. Umso mehr will er den Sportfreunden mit seinem Team Paroli bieten. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Mit einem Punkt wäre ich dann auch zufrieden“, so Lohrer. Die Rot-Weißen können den Vergleich jedenfalls voller Selbstbewusstsein nach den bisherigen Leistungen und voller Kraft nach zwei freien Spieltagen angehen. Und mit zusätzlicher Motivation. Vor zwei Jahren bremste eine Niederlage gegen Seligenstadt die Darmstädter im Aufstiegsrennen aus, vergangene Saison verloren sie beide Partien (1:2 und 0:1) knapp. Da sind also noch Rechnungen offen, was dem Spitzenspiel zusätzliche Würze verleiht.