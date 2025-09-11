VL: FCA hofft auf Wende

Darmstadt. Während die SG Langstadt/Babenhausen den Spieltag in der Verbandsliga mit neuem Schwung und Trainer angeht, herrscht beim FCA Darmstadt Zurückhaltung. RW Darmstadt hat derweil mit dem Gegner noch eine Rechnung offen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Die Null in der Abwehr soll stehen am Sonntag beim FCA, damit die andere Null, die in der Tabelle (noch ist das Schlusslicht ohne Punkt), verschwindet. Denn die Darmstädter hoffen, den Platz erstmals nicht als Verlierer zu verlassen, was den ersten Zähler garantieren würde.
Ein Sieg würde dem FCA natürlich besser tun. Doch Luca Bergemann will seine verunsicherte Mannschaft nach bisher fünf Niederlagen nicht unter Druck setzen. „Wir wissen um die Situation, dürfen den Kopf aber nicht verlieren“, sagt der FCA-Trainer und hofft auf eine „gewisse Leichtigkeit“ in seinem Team. Zumindest gab es unter der Woche mal das Gefühl des Sieges durch das 3:1 bei Kamerun Darmstadt im Kreispokal. Dabei hatte Bergemann Sachen ausprobiert, Ideen getestet. Vielleicht auch die, wie die Null steht und die andere verschwindet.
Der Blick auf die Tabelle macht es deutlich: Es ist ein Spitzenspiel, schließlich trifft der Zweite aus Seligenstadt auf den Dritten aus Darmstadt (15), der ein Spiel und einen Punkt weniger hat. Dominik Lohrer geht mit Blick auf den Gegner sogar noch weiter. „Nach meiner Sicht ist Seligenstadt der Topfavorit der Liga. Ziel ist der Aufstieg“, sagt der RW-Trainer. Umso mehr will er den Sportfreunden mit seinem Team Paroli bieten. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Mit einem Punkt wäre ich dann auch zufrieden“, so Lohrer.
Die Rot-Weißen können den Vergleich jedenfalls voller Selbstbewusstsein nach den bisherigen Leistungen und voller Kraft nach zwei freien Spieltagen angehen. Und mit zusätzlicher Motivation. Vor zwei Jahren bremste eine Niederlage gegen Seligenstadt die Darmstädter im Aufstiegsrennen aus, vergangene Saison verloren sie beide Partien (1:2 und 0:1) knapp. Da sind also noch Rechnungen offen, was dem Spitzenspiel zusätzliche Würze verleiht.
SG Langstadt/Babenhausen – SC Dortelweil (Sonntag, 15.15 Uhr). „Es läuft!“ Eine Aussage, die bei den Langstädtern in dieser Saison noch selten genutzt wurde. Denn es setzte Niederlagen und zwei Punktabzüge (insgesamt sechs Zähler führten das Team ins Minus), durch die der Aufsteiger mit nun einem Zähler auf dem vorletzten Platz steht. Doch zuletzt gab es in der Liga ein 5:2 in Kalbach, mit Max Martin einen neuen Trainer und am Mittwochabend einen Erfolg im Kreispokal bei TS Ober-Roden – wenn auch glücklich, schließlich traf Daniele Toch in der Nachspielzeit zum 1:0-Sieg.
Egal, die Langstädter genießen die positiven Dinge, die zuletzt passiert sind und wollen den Schwung auch gegen Dortelweil nutzen, um für eine gelungene Martin-Premiere zu sorgen. „Schließlich benötigen wir ja auch jeden Punkt“, sagt Toni Coppolecchia: „Die Optimalausbeute wäre da natürlich klasse.“ Doch der SG-Sportdirektor hat auch Respekt vor dem Gegner, der vergangene Saison erst in der Relegation den Aufstieg verpasst hatte. „Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe“, sagt er. Dennoch würden die Langstädter gerne nachlegen, zumal sie die Dortelweiler (vier Punkte), bei denen es noch hakt in dieser Runde, mit einem Sieg überholen und einen Lauf starten könnten.