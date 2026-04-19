VL: FCA Darmstadt setzt seine Aufholjagd fort FCA nähert seine Hoffnung auf den Klassenerhalt mit dem nächsten Sieg +++ Auch RW Darmstadt ist erfolgreich und klopft oben +++ Die SG Langstadt/Babenhausen hadert nach Niederlage mit dem Schiedsrichter. von Oliver Strerath · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Fest zugepackt: Der FCA Darmstadt (am Ball Torwart Kaique Da Silva, hier im Spiel gegen den SV Unter-Flockenbach) hat in der Fußball-Verbandsliga den nächsten Sieg eingefahren. Foto: Peter Henrich

Darmstadt (olst). Die Aufholjagd geht weiter: Der FCA Darmstadt besiegte in der Verbandsliga Süd auch Bad Homburg und nährte dadurch die Hoffnungen, dass es mit dem Klassenerhalt noch klappen könnte. Dagegen steckte die SG Langstadt/Babenhausen im Tabellenkeller die nächste Niederlage ein. RW Darmstadt nähert sich unterdessen mit einem sicheren Sieg den Spitzenplätzen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 17:00 Uhr 1. FCA 04 Darmstadt 1. FCA DJK SF Bad Homburg DJK SF Bad Homburg 4 2 Abpfiff Das war der nächste Schritt im Abstiegskampf. Durch den Sieg liegt der FCA, der in diesem Jahr schon 14 Punkte geholt hat, nur noch drei Zähler hinter dem 15. Tabellenplatz (Kalbach/22) – es wird spekuliert, dass dieser Rang die Relegation bringen kann. Allerdings hatten die Arheilger gegen Bad Homburg bange Minuten zu überstehen. „Ich war kurz nervös und habe gedacht, es könnte noch mal eng werden“, sagte FCA-Trainer Luca Bergemann. Doch sein Team verteidigte den Vorsprung. Und sorgte damit für Erleichterung beim Arheilger Coach – in mehrfacher Hinsicht. Denn nach der Niederlage zuvor bei Kickers Offenbach II befürchtete Bergemann, eine neuerliche Pleite könnte seiner Mannschaft den Schwung im Abstiegskampf nehmen. „Daher war der Sieg sehr wichtig und tut uns mehrfach gut. Er gibt uns Punkte, Selbstvertrauen und Kraft. Und nimmt uns Anspannung“. Stichwort Anspannung – unter Spannung stand der FCA gegen Bad Homburg ständig. Denn nach der frühen Führung der Gastgeber durch Vinicius Miranda De Oliveira (5.) ging es eigentlich nur in eine Richtung: in die des FCA-Tores. Doch Torwart Kaique Rocha Da Silva hielt seinen Kasten trotz bester Gelegenheiten der Gäste (28./34./36.) zunächst sauber. Nach der Pause schloss Arheilgen dann zwei Konter durch Alejandro Alvarez Melendez (54.) und Gabriel Fleth Flauzino (58.) erfolgreich ab – 3:0, der FCA war auf Kurs. Doch Bad Homburg steckte nicht auf, hatte nach dem 1:3 durch Savvas Konstantinidis (76.) seine beste Phase mit besten Gelegenheiten. Entsprechend stieg die Nervosität bei Bergemann. Selbst nachdem Miranda De Oliveira (85.) per Handelfmeter zum 4:1 getroffen hatte. Denn nur drei Minuten später verkürzte Richard Weil (88.) erneut für die Gäste. Das war es aber dann, der FCA hatte den nächsten Schritt gemacht.

Die Rot-Weißen ließen keine Zweifel aufkommen. „Wir haben nicht groß geglänzt. Aber wir waren spielbestimmend. Das Ergebnis ist verdient“, sagte RW-Trainer Dominik Lohrer, der anfügte: „Wir wollen noch eine Top-Platzierung erreichen. Da ist ein Sieg gegen das Schlusslicht Pflicht. Dieser ist uns gelungen.“ Mit nunmehr 45 Punkten sind die Darmstädter Siebter, also auf gutem Weg, das gesteckte Ziel zu erreichen. Gegen den Abstiegskandidaten hatte Emin Aykir (32./60.) die ersten beiden Treffer erzielt. Aber auch weitere Chancen ausgelassen, sodass Lohrer meinte: „Wir hätten höher gewinnen können.“ Der Coach war allerdings zufrieden, sprach zudem Lob für Nachwuchs-Torwart Amir Rettailly („Er hat seine Sache gut gemacht“) aus, der sein Debüt gab – und dies ohne Gegentreffer.