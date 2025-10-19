Der SV Unter-Flockenbach im Teamkreis. – Foto: mara wolf (Archiv)

VL: Fabio Schaudt ist Flockenbachs Matchwinner SVU siegt 4:3 gegen Neu-Anspach +++ "Man erkennt eine positive Tendenz"

Unter-Flockenbach (jz). Verbandsligist SV Unter-Flockenbach kam bei Aufsteiger FC Neu-Anspach spät zum 4:3 (2:2)-Erfolg: In der vierten Minute der Nachspielzeit beförderte Fabio Schaudt den Ball überlegt über die Linie und sicherte seinem Team drei Punkte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Trainer Lukas Cambeis war zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft, sprach von einer erneuten Steigerung: „Wir waren aggressiv im Anlaufen. Die Jungs haben hute sehr guten Ballbesitzfußball gespielt.“ Und nicht zuletzt die Moral hat gestimmt beim Hessenliga-Absteiger. Cambeis haderte diesmal allerdings mit „einfachen Gegentoren“.

Heute, 15:15 Uhr FC Neu-Anspach FC N.-A. SV Unter-Flockenbach Flockenbach 3 4 Abpfiff Sportdirektor Markus Müller indes freut sich über 13 Punkte aus den jüngsten fünf Spielen:. „Man erkennt eine positive Tendenz.“ Der SVU konnte sich gestern jedenfalls gut 75 Prozent Ballbesitz gutschreiben. Der Sieg, so Müller, sei denn auch hoch verdient.