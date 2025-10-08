VL: Erster Punkt für FCA

Darmstadt. Im elften Anlauf hat es geklappt. Nach zuvor zehn Niederlagen holte der FCA Darmstadt mit dem 1:1 (1:1) im Nachholspiel der Verbandsliga Süd beim SC Dortelweil seinen ersten Punkt in dieser Saison. Es war eine doppelte Premiere, war es doch auch der erste Zähler gegen das Team aus dem Bad Vilbeler Stadtteil überhaupt.

"Ich habe noch nie ein Team so glücklich gesehen nach einem Remis wie jetzt", sagte Luca Bergemann: "Es hat sich wie ein Sieg angefühlt." Wie der FCA-Trainer weiter meinte, wäre nach dem Platzverweis für den Dortelweiler Maurice Reininger (54./Rot) vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. Doch auch so nahm das Schlusslicht aus Arheilgen den Zähler gerne mit. Damit setzte der FCA auch die positiven Ansätze fort, die zuletzt gegen Seligenstadt (trotz 1:4-Niederlage) zu sehen waren. "Der Lernprozess zeigt Erfolge, wenn auch kleine. Darauf wollen wir aufbauen und weiter wachsen", so Bergemann. Sein Team ließ sich in Dortelweil auch vom frühen Rückstand durch den Treffer von Moritz Feiler (7.) nicht aus der Bahn werfen. So erzielte FCA-Kapitän Vinicius Miranda de Oliveiera (38.) den verdienten Ausgleich, der schließlich den verdienten ersten Punktgewinn brachte. Die Gelb-Rote Karte gegen den Darmstädter Luis Oliveira Leite (90.+7) spielte keine Rolle mehr.





