VL: Erneut bittere Topspiel-Niederlage für den FV Biebrich

Auf Athansios „Saki“ Nakos war Verlass. Der Torjäger des SV Wiesbaden traf im Heimspiel gegen SF/BG Marburg doppelt, das sollte aber nicht zum Punktgewinn reichen, weil die Gäste bis zum Schluss griffig bleiben, mit 3:2 gewannen. Foto: Johannes Lay

Wiesbaden. Bereits das 1:2 in Pohlheim war aus Sicht des Verbandsligisten FV Biebrich 02 als denkbar unglückliche Niederlage einzuordnen. Das 0:1 im Topspiel bei RW Hadamar fällt in die gleiche Kategorie. „Es schmerzt schon. Wahrscheinlich waren wir in diesen beiden Spiele die bessere Mannschaft und stehen mit null Punkten da“, hatte 02-Coach Nazir Saridogan am 0:1 in Hadamar schwer zu knabbern. Jetzt spricht vorne alles für Zeilsheim und Pohlheim, doch die Biebricher schreiben Rang zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Hessenliga berechtigt, nicht ab. Gleiches gilt für die SG Walluf, die die 60-Punkte-Marke geknackt hat. Der SV Wiesbaden verlor sein Heimspiel.

Heute, 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar Hadamar FV Biebrich FV Biebrich 1 0 Abpfiff

RW Hadamar – FV Biebrich 02 1:0 (1:0). – Bittere Pille für Biebrich in der Startphase, als der Ex-Wallrabensteiner Thomas Brewer durch die 02-Reihen kurvte, vier Mann abschüttelte und für den 1:0-Schützen Vlado Barbaric auflegte (8.). Es sollte die frühe Entscheidung sein. Hadamar lauerte auf eigenem Platz auf Konter, Biebrich suchte spielerische Lösungen, kam zunächst durch Elias Walter zu Chancen. Im zweiten Abschnitt zudem durch Marco Waldraff und Tim Emmel per Kopf, beide Versuche wurden von der Heimelf auf der Linie geklärt. Kurz darauf ertönte nach dem Strafraumfoul des eingewechselten Gäste-Spielers Yoshiki Watai ein Elfmeterpfiff. Paul Lennart Sapper lief an, aber 02-Keeper Paul Reichold parierte großartig. Am Ende brachte Hadamar den Dreier im zähen Finish mit etlichen Unterbrechungen inklusive der zehnminütigen Nachspielzeit ins Ziel. „Uns fehlten Glück und Unentschlossenheit. In der zweiten Hälfte fehlte außerdem ein bisschen die Frische. Wir haben unser Spiel letztlich nicht durchgesetzt, hätten aber trotzdem definitiv mindestens einen Punkt verdient gehabt“, kämpfte Nazir Saridogan mit der Enttäuschung. Möglichst drei Siege aus den letzten drei Spielen einfahren, das ist jetzt die Formel für den nervenaufreibenden Endspurt, in dem die Mannschaft nach bislang großartiger Saison noch ins Rennen um Rang zwei eingreifen will. Die Biebricher, in deren zukünftigem Kader drei Torhüter und 13 Feldspieler fix sind, empfangen nun Germania Okriftel (Sa., 18 Uhr). Dazu zählen auch A-Jugendtalente, die mit der aktuellen U19 der 02 am 20. Mai (19.30 Uhr) im Hessenpokal-Halbfinale auf Darmstadt 98 treffen. FV Biebrich 02: Reichold; Luft, Meurer, Emmel, Waldraff (90. Nuernberg), Koch (80. Puchalla), Amoako (60. Watai), Reith, Pinger, Iosifidis (72. Zornhagen), Walter (62. Oukouiss).