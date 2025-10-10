VL: Eintracht will endlich die Erntezeit einläuten

Bad Kreuznach. Nächster Anlauf zum ersten Erfolg: Am Sonntag ab 15 Uhr erwartet in der Verbandsliga die SG Eintracht den VfB Budenheim. Es ist ein Duell zweier Sorgenkinder der Region Rheinhessen-Nahe. Beide stehen nach einem Drittel der Saison im Bereich der Abstiegsplätze.

Klar ist andererseits: Schon eine Mini-Serie ebnet den Weg zurück ins Mittelfeld der Verbandsliga. Nur muss diese endlich einmal gestartet werden. Aus Bad Kreuznacher Sicht am besten am Sonntag gegen Bodenheim.

Klar ist einerseits: Für die Bad Kreuznacher wird die Luft von Woche zu Woche dünner. Mittlerweile zehn Spiele lang wartet der Traditionsverein auf den ersten Saisonerfolg. Mittlerweile steht die SGE auf dem vorletzten Tabellenrang und damit auf einem der aktuell wahrscheinlichen drei oder vier Abstiegsplätze.

Bodenheim seit sechs Spielen ohne Sieg

Nicht viel besser als der Eintracht geht es dem Liga-Konkurrenten aus Rheinhessen, der vergangene Runde alle sechs Punkte der Eintracht überlassen musste und aktuell mit acht Zählern – drei mehr als die SGE – knapp über „dem Strich“ steht. Seit bereits sechs Partien wartet das Team von Coach Marco Jantz jetzt schon auf den dritten Saison-Dreier, holte in dieser Phase nur ein 1:1 im Derby in Marienborn. Aber: Der letzte Erfolg datiert ausgerechnet vom Heimspiel gegen die SG Hüffelsheim (4:3). Der VfB kann, wenn er will.

Die Eintracht auch? Jüngst enttäuschte die Mannschaft von Thorsten Effgen wieder eine Halbzeit lang, etwas besser war es erst nach dem Wechsel geworden. "Wir kriegen es einfach nicht hin, über 90 Minuten unsere Möglichkeiten abzurufen", kritisierte der Trainer nicht zum ersten Mal.

Sieglos-Serie ist nicht nur Kopfsache

Die Sieglos-Serie also reine Kopfsache? Einfach zu beantworten sei das nicht, sagt Effgen. "Wenn es nicht läuft, spielt der Kopf eine Rolle, aber auch Form und körperliche Verfassung. Einige sind immer noch nicht bei 100 Prozent, brauchen aber Spielzeit – ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich ging unsere Vorbereitung bis in den September aufgrund von Ausfällen oder Urlaub. Jetzt wird es Zeit, dass die Ernte eingefahren wird." Ernte heißt Punkte.

Ruhe bewahren oder auf die Pauke hauen? Der Trainer selbst denkt wenig darüber nach, wie er von Außen wahrgenommen wird. "Ich kann besonnen agieren, es gibt aber auch eine andere Seite.“ Ob es rund um die jüngsten Spiele dann auch mal lauter geworden ist, verrät „Effe“ nicht: "Was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine." Mit den Jahren sein er ruhiger geworden. "Aber es gibt bei jedem den Punkt, der überschritten werden kann."

Was also muss anders werden? "Fangen wir da an, wo wir in der zweiten Hälfte gegen Morlautern aufgehört haben, und lassen das zwei Halbzeiten laufen."

Sebastian Baumann, der beim 1:2 gegen Morlautern schmerzlich als Abräumer vor der Abwehr vermisst wurde, dürfte zurück im Kader sein. Ilker Yüksel würde gerne ebenfalls in die Startelf, wird das aber selbst mitentscheiden. Nach seiner komplizierten Knieverletzung war zwischenzeitlich sogar ein komplettes Saisonende im Gespräch. Effgen: „Da werden wir nichts überstürzen.“ Definitiv fehlen wird den kompletten Oktober Yannik Wex (Muskelfaserriss). Wieder ein Unterschiedsspieler weniger.

Unterschiedsspieler hat auch Bodenheim. Vorneweg Calvin Faßnacht (26), mit sechs von insgesamt 14 VfB-Toren bester Angreifer, und bereits seit Jugendzeiten beim VfB am Ball. Dazu ragen Ex-Alemanne Pedro Teixeira Agrela oder der Oberliga-erfahrene Co-Spielertrainer Khaled Abou Daya heraus.





