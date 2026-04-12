VL: Einigkeit nach verdientem RW-Sieg

Gegensätze: Während sich Spieler von RW Darmstadt mit Torschütze Yuma Ito (Zweiter von links) freuen, lassen Luca Schüßler und Luca Segeth von der SG Langstadt/Babenhausen die Köpfe hängen. Die Rot-Weißen gewannen die Partie der Verbandsliga mit 2:0. – Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Verdient! Daran gab es keine Zweifel. So jedenfalls sahen es die SG Langstadt/Babenhausen und RW Darmstadt, nachdem die Rot-Weißen in der Verbandsliga Süd einen souveränen Erfolg beim Abstiegskandidaten geholt hatten. Der Aufwärtstrend des FCA Darmstadt im Tabellenkeller wurde durch ein 2:5 beim Zweiten Kickers Offenbach II gestoppt. Für Langstadt und den FCA waren die Niederlagen bittersüß. Denn auch die gesamte Konkurrenz in der Abstiegszone verlor, was wiederum eine verpasste Chance darstellte, Boden gutzumachen.

Es geht auch mal ganz unaufgeregt, ohne Drama, ohne zwei Meinungen. Jedenfalls waren sich beide Seiten einig, dass die Rot-Weißen einen verdienten Sieg eingefahren hatten und sich dadurch in der Tabelle mit nunmehr 42 Punkten nach oben orientieren dürfen. Die Langstädter dagegen stecken als Vorletzter tief im Abstiegsstrudel fest. „Wir müssen sicherlich punkten, das tun wir aber nicht – deshalb stehen wir da, wo wir stehen in der Tabelle“, sagte SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia, der anfügte: „Das war zu wenig von uns, Darmstadt hat verdient gewonnen und hat das sicher runtergespielt.“

Dies sah auch Dominik Lohrer so. „Wir haben das ganz souverän gemacht und hätten vielleicht sogar noch höher gewinnen können. Aber es war alles ok“, sagte der RW-Trainer, der einen Sieg eingefordert hatte. Seine Spieler sollten sich endlich mal wieder belohnen für den gezeigten Einsatz. Und sein Team lieferte, machte genau das, was zum Sieg nötig war. Die Abwehr der Gäste stand (Coppolecchia: „Wir waren chancenlos“) sattelfest, auch bei gelegentlichen Standardsituationen der Gastgeber. Der Angriff der Darmstädter war zumindest zweimal zur Stelle, traf durch Achraf Amazirh (22.) und Yuma Ito (76.), und ließ nie Zweifel am Erfolg aufkommen. „Solche Spiele wünscht man sich“, konnte Lohrer ein zufriedenes Fazit ziehen. Und dies ganz unaufgeregt.

Nach der ersten Halbzeit durfte der FCA auf die nächste Überraschung hoffen, waren die Gäste nach einem 0:3 durch die Treffer von Alejandro Alvarez Melendez (45.+1) und Gabriel Feth Flauzino (45.+3) kurz vor der Pause zurückgekommen. Doch direkt nach Wiederbeginn trafen die Kickers durch Nathan Doganay zum 4:2 (48.) und zogen den Gästen den Zahn. Richard Mben Bata (65.) beseitigte letzte Zweifel am Sieg des OFC, der im ersten Abschnitt durch Mahmut Afsar (21.), Davide Santoro (29.) und Mohamadaziz Abdelhadi (41.) erfolgreich war.

Zuvor hatten die Arheilger (derzeit auf Rang 15) zwei Siege in Serie gefeiert, darunter ein 1:0 gegen Tabellenführer SV Unter-Flockenbach, das Tabellenende erstmals seit Monaten verlassen und neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt geschöpft. Doch im vierten Spiel binnen zehn Tagen (es gab dabei sieben Punkte) machte sich beim FCA auch ein Kräfteverschleiß bemerkbar. „Der OFC war bereit und zu stark, das müssen wir eingestehen. Die bessere und sicher frischere Mannschaft hat gewonnen“, sagte Luca Bergemann. Der FCA-Trainer konnte das Ergebnis daher verkraften. „Das wirft uns nicht um. Es ist durch die Niederlagen der Konkurrenten ja nichts passiert. Und wir haben ja auch etwas gewonnen – an Erfahrung“, sagte Bergemann.