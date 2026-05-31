VL: Ein Abschied mit Niederlagen für FCA und Langstadt Für die Absteiger FCA Darmstadt und SG Langstadt/Babenhausen endet die Zeit in der Verbandsliga erfolglos +++ RW Darmstadt gelingt ein versöhnlicher Abschluss. von Oliver Strerath · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Vergeblicher Einsatz: Die SG Langstadt/Babenhausen (rechts Manuel Kapp) musste auch im vorerst letzten Spiel in der Fußball-Verbandsliga eine Niederlage hinnehmen. Mit 0:3 verlor der Absteiger gegen RW Walldorf II (Mitte Enes Atug). Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Die Luft war raus. So gingen auch die Abschiedsvorstellungen der Absteiger FCA Darmstadt und SG Langstadt/Babenhausen in der Verbandsliga daneben und endeten mit Niederlagen. RW Darmstadt schloss die Runde mit einem 6:1-Erfolg gegen Kickers Offenbach II ab und verbesserte sich noch in der Tabelle.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Meister wurde der SV Unter-Flockenbach, der in die Hessenliga zurückkehrt. Die zweitplatzierte SG Bornheim kann über die Relegation folgen. Neben dem FCA und Langstadt steigt auch der FC Neu-Anspach ab. Der 1. FC Langen kann den Klassenerhalt noch über die Relegation erreichen.

Heute, 15:00 Uhr FC Kalbach FC Kalbach 1. FCA 04 Darmstadt 1. FCA 5 0 Abpfiff Der FCA hat sich mit einer Niederlage aus der Klasse verabschiedet. Dabei war der Absteiger gut reingekommen in die Partie. „Wir wollten noch etwas erreichen, uns positiv verabschieden. Das ist uns nicht gelungen. Irgendwie waren wir mit der Saison schon fertig“, sagte Luca Bergemann, für den es die letzte Partie als FCA-Trainer war. Dass sie mit einem klaren Ergebnis endete, machte den Coach aber nicht traurig. „Ich wäre traurig gewesen, wenn wir nicht noch mal alles versucht hätten. Und das haben wir, hatten auch gute Chancen“, so Bergemann. Doch sein Team vergab die Gelegenheiten und geriet nach einem Standard durch das Tor von Oliver Pauls (22.) in Rückstand. Dennoch steckten die Arheilger nicht auf, kassierten aber – erneut nach einem Standard – das 0:2 durch Achraf Gara Ali (53.). Ricardo Harrabi (70.), Imad Eljazouli (79.) und Anthony Wade (86.) für die Kalbacher, die durch den Sieg letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigten. Der FCA, der nach der Winterpause, in die er mit fünf Zählern gegangenen war, eine Aufholjagd gestartet hatte und mit 25 Punkten letztlich Drittletzter wurde, versucht sein Glück in der kommenden Saison in der Gruppenliga. So heißt es zumindest. Auch die drohende Insolvenz muss der Verein noch abwenden.

Die Langstädter waren froh, dass mit der Partie die Saison beendet ist. „Denn es war eine schwierige Saison. Es lief deutlich anders, als wir uns das vorgestellt hatten. Der Punktabzug, die vielen Verletzten, das war alles nicht einfach“, sagte SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia nach dem vorerst letzten Spiel für Langstadt in der Verbandsliga, in die der Aufsteiger mit einer Hypothek von sechs Punkten Abzug gegangen war. Und es dauerte, bis die SG über dem Strich war und ein positives Punkteverhältnis hatte. Zudem war die Konkurrenz für den Neuling zu stark, der die Abstiegsränge während der gesamten Runde nicht verlassen hatte und am Ende Vorletzter wurde. So geht es für Langstadt direkt wieder in die Gruppenliga, in der ein Neuanfang erfolgen soll. Ein Knackpunkt in dieser Spielzeit waren auch die Personalprobleme der SG, die sich auch beim Saisonfinale zeigten: Der Kader für die Partie zählte 14 Mann, darunter drei Torhüter. „Das soll aber keine Entschuldigung sein. Walldorf war bissiger und wollte es einfach mehr – und hat verdient gewonnen“, sagte Coppolecchia. Für die Gäste ging es darum, den Klassenerhalt perfekt zu machen, was durch den Sieg nach Dreierpack von Saran Ram Kumar (25./44./64.) gelang. Die Langstädter richten unterdessen den Blick nach vorne, auf die kommende Saison, in der sie wieder eingreifen wollen.