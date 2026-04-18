VL: Ederbergland führt, auch Juno Burg liegt vorne

Der FC Ederbergland führt gegen die SG Walluf. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Seit knapp zwei Wochen steht der SV Rot-Weiß Hadamar an der Tabellenspitze der Verbandsliga. Performt der Tabellenführer so weiter wie zuletzt, dürfte der Meisterschaft nichts im Wege stehen. Die Rot-Weißen, die einen Punkt vor den TuS Hornau liegen, sind am kommenden Sonntag zu Hause gegen den TSV Steinbach Haiger II gefordert und wollen dort auch einen Heimsieg feiern. Im Keller wird es ebenfalls spannend. Der VfR 07 Limburg empfängt den Vorletzten Germania Okriftel und hofft auf drei Punkte, um den Anschluss ans rettende Ufer und den Relegationsplatz zu wahren, nach jetzigem Stand würde es drei direkte Verbandsliga-Absteiger geben. Während der Zweite TuS Hornau spielfrei ist, muss der Türkische SV beim SV Zeilsheim gewinnen, um die Restchance auf den Aufstieg in die Hessenliga aufrecht zu erhalten.

Der Spieltag wird vom FC Ederbergland und der SG Walluf eröffnet, die nur einen Punkt Unterschied in der Tabelle haben. Gleichzeitig empfängt der FC Waldbrunn den SSC Juno Burg. Der SV Wiesbaden spielt zu Hause gegen den FV Breidenbach und muss nach zuletzt vier Niederlagen in Folge den Turnaround gegen das Kellerkind schaffen. Ebenfalls bedrohlich ist die Lage bei Aufsteiger Heuchelheim, der am kommenden Sonntag gegen den FV Biebrich auf drei Punkte hofft. Die TuS Dietkirchen ist außerdem zu Gast bei SF/BG Marburg.