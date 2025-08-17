VL: Drittes Spiel, dritter Sieg für RW

Mächtig Betrieb im Strafraum: RW Darmstadt (beim Kopfball Florian Zorn, in der Mitte Kapitän Patrick Bohn, dahinter Torwart Jan Schickedanz) hatte auch brenzlige Situationen zu überstehen, kam in der Fußball-Verbandsliga aber zu einem klaren 6.0-Erfolg gegen RW Frankfurt. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Drittes Spiel, dritte souveräne Leistung, dritter Sieg – RW Darmstadt ist in der Verbandsliga Süd derzeit das Maß der Dinge und steht an der Tabellenspitze. Am anderen Ende des Tableaus sind dagegen die SG Langstadt/Babenhausen und der FCA Darmstadt zu finden – mit jeweils null Punkten.

SV Unter-Flockenbach Flockenbach 1. FCA 04 Darmstadt 1. FCA 4 0 Abpfiff Die Erkenntnisse, die die Arheilger am Spieltag zuvor beim 0:3 gegen Neu-Anspach sammelten, bestätigten sich auch in Unter-Flockenbach. Der Mannschaft fehlt es an Klasse, an Führungsspielern. So setzte es im dritten Spiel die dritte Niederlage. „Wir sind zu naiv, sind verunsichert. Zudem fehlt es an Erfahrung, an Qualität und Persönlichkeit", urteilte FCA-Trainer Luca Bergemann. Diese Naivität zeigte sich auch dadurch, dass es im dritten Spiel auch die dritte Gelb-Rote Karte gab – diesmal musste Everton Dos Santos Ferreira vom Platz (51.), auch seine Aktion war überflüssig. Wie bei den Platzverweisen gegen seine Teamkameraden zuvor.

FCA Darmstadt will Anpassungen vornehmen Nach dem Rückstand durch den Treffer von Jann Germies (43.) und dem Feldverweis deutete sich die Niederlage („Danach war es vorbei“) der Darmstädter an. Zumal die Gastgeber durch den Doppelschlag von Luca Kaiser (56./60.) schnell letzte Zweifel beseitigten. Müslüm Arikan (70.) erhöhte sogar.

Die Saison fing also alles andere als gut an für den FCA. Eine Krise sei dies aber noch nicht. „Wir lassen uns nicht verrückt machen“, sagte Bergemann: „Solche Situationen haben wir bereits gemeistert.“ Allerdings sollten die Arheilger zeitnah reagieren, ihren Kader verstärken. Was der Trainer, in Personalunion auch Sportlicher Leiter, bekräftigte: Das ursprünglich für Dienstag angesetzte Spiel in der zweiten Runde des Hessenpokals gegen Bayern Alzenau wird unterdessen neu terminiert. Beim Liga-Spieltag Mitte dieser Woche ist der FCA ebenfalls nicht am Ball. Zeit also, auf die Erkenntnisse zu reagieren.

Bevor Dominik Lohrer seine Mannschaft lobte, zollte er dem Gegner Respekt. „Das Ergebnis wird der Leistung der Frankfurter nicht gerecht. Wir mussten enorme Arbeit verrichten“, sagte der Darmstädter Coach. So hätten die Gäste den Gastgebern einige Probleme bereitet. Vor allem vor der Führung und nach dem 2:0 – jeweils hatte Emin Aykir (20./33.) getroffen. „Das 3:0 für uns war dann aber der Knackpunkt. Danach gingen bei den Gästen die Köpfe runter und wir haben die Räume genutzt“. Besagtes 3:0 erzielte Valentin Schweickert (53.). Robin Schwarz (63.), Florian Zorn (67.) und erneut Aykir (71.) legten nach zum nächsten Sieg. Und auch dieser Erfolg war beeindruckend, die Rot-Weißen hatten erneut ihr Potenzial abgerufen. Das müssen sie auch am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) tun, wenn die diesmal spielfreie DJK Bad Homburg zu Gast ist. „Ein Top-Gegner, der zudem ausgeruht ist. Da müssen wir Charakter zeigen“, warnte Lohrer. Der Coach ist sich aber sicher, dass sein Team trotz des klaren Ergebnisses und Tabellenplatz eins auf dem Boden bleibt. Schließlich will er seine Mannschaft auch nach dem nächsten Spiel loben.