VL: Dritter Sieg für Frauen des SC Opel

Rüsselsheim (abi). Großer Jubel bei den Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim: Mit einem 4:2 (2:2) über den 1. FC Mittelbuchen fuhren sie den dritten Saisonsieg ein und schoben sich in der Verbandsliga Süd auf den sechsten Platz vor. Gegen den Tabellenvierten aus dem Hanauer Stadtteil war es lange ein harter Kampf. Zum ersten Mal seit Rundenbeginn in der Offensive vollständig besetzt, gingen die Opel-Frauen in der ersten Halbzeit zwar durch Suzan Pekgüzelyigit und Jessica Losert zweimal in Führung. Doch gelang Kim Pfeiffer für Mittelbuchen jeweils der Ausgleich. Gleich nach Wiederanpfiff traf Janine Hanke zum 3:2 für Rüsselsheim. Dann war es lange ein Spiel auf Augenhöhe. In der 82. Minute konnte dann Suzan Pekgüzelyigit entscheidend auf 4:2 erhöhen - und Annika Peschke hielt noch einen Elfmeter. „Wir sind sehr glücklich über den Sieg“, jubelte Jessica Klement. Nun hofft sie, mit ihrer Mannschaft auch am Samstag bei der TSG Frankfurt auf drei Punkte.