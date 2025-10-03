VL: Doppelte Premiere als Plan bei der Eintracht

Bad Kreuznach. Zwei Heimauftritte hat die SG Eintracht in der Verbandsliga vor der Brust. Als Erstes gastiert der SV Morlautern am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) im frisch überdachten und endlich hell erleuchteten Moebusstadion. Eine Woche später stellt sich der VfB Bodenheim in Bad Kreuznach vor. Zwei Spiele – so wichtig wie selten zuvor.

Die Aufgabenstellung für die Mannschaft von Thorsten Effgen ist klar: Nach neun Partien ohne Dreier endlich den ersten Erfolg einfahren. Am besten mit zwei Siegen einen Goldenen Oktober einläuten.

Aktuell steht die Eintracht auf dem ersten möglichen Abstiegsplatz. Noch einen Rang dahinter hat es den kommenden Gegner nach seinem Abstieg aus der Oberliga verschlagen, der jedoch am vergangenen Spieltag mit einem 4:0 den ersten Saisonsieg eingefahren hat. Parallel mussten die Bad Kreuznacher eine 1:5-Klatsche in Steinwenden verdauen. Das Momentum also auf Pfälzer Seite?

Abstiegssorgen hin, Momentaufnahmen her: Thorsten Effgen wiederholt mantra-mäßig, dass sich aus seiner Sicht ein Blick auf die Tabelle „eigentlich erst an Ostern lohnt“. Dennoch kann es sicher nicht schaden, schon in den nochmals neun Begegnungen bis zur Winterpause wieder ins Mittelfeld aufzuschließen.

Morlautern auswärts schwach, Eintracht zu Hause nicht furchteinflößender

Der SV Morlautern, 2017 mit dem damaligen Trainer Karl-Heinz Halter sogar in der ersten Runde des DFB-Pokals (0:5 gegen Greuther Fürth) am Start, ist in der laufenden Verbandsliga-Runde bislang ein gern gesehener Gast auf fremden Plätzen: Ein mageres Pünktchen hat das Team von Daniel Graf, der seit sieben Jahren Trainer im Kaiserslauterer Stadtteil ist, in vier Auftritten auswärts geholt (3:3 in Herxheim). Auf der anderen Seite sind die drei SGE-Unentschieden in vier Heimspielen auch nicht furchteinflößend für den Gegner.

Angstgegner mit Ex-Eintracht-Torwart

Auch wenn sich in der aktuellen Rangfolge die beiden Duellanten auf Augenhöhe begegnen: Der SV Morlautern ist fast schon ein Angstgegner der Bad Kreuznacher. Überhaupt haben die Pfälzer eine interessante Historie. Sie gingen bis 2010 noch in der Kreisliga (B-Klasse) auf Torejagd, feierten von da an vier Meisterschaften in Folge und spielten 2012/13 gemeinsam mit der SG Eintracht in der Landesliga. Seit dem standen sich die beiden Vereine in Landes- und Verbandsliga neunmal gegenüber. Ein Remis bei acht Niederlagen und 6:26 Toren lautet die deprimierende Gesamtbilanz durch die Bad Kreuznacher Brille.

Sportlich hat das allerdings erst einmal keinerlei Auswirkungen auf das Duell am Sonntag. Klar ist: Gegen Morlautern, wo Ex-Eintracht-Keeper Mirko Bitzer als Torwarttrainer arbeitet, will die SGE den ersten Saisonsieg. Dafür muss erst gar kein Druck von Außen gemacht werden. "Den Druck machen sich die Spieler schon selbst. Nach einem Spiel wie am vergangenen Sonntag geht keiner gutgelaunt durch die Woche", sagt SGE-Coach Effgen. Mit Augenzwinkern verrät er die Analyse der vergangenen Wochen, die nun zum Erfolg führen soll: "Weniger Tore kassieren, mehr schießen – ein schlauer Spruch und doch im Kern richtig." Wenn das Momentum dann auch mal blau trägt, sollte es mit dem ersten Dreier klappen.

Personell gibt es gute und schlechte Nachrichten: Jan Wingenter und Mika Brunswig sind zurück aus dem Urlaub, dafür fällt Sebastian Baumann verletzt und aus privaten Gründen aus. Der Einsatz von Yannik Wex (muskuläre Probleme) ist zumindest fraglich. Da gilt es wie immer das Abschlusstraining abzuwarten.





