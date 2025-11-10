VL: DJK SSG setzt Siegesserie fort

Darmstadt/Rüsselsheim. Am vergangenen Samstag besiegten die Damen der DJK SSG Darmstadt den SC Opel im Verfolgerinnenduell mit 4:0. Damit haben die Darmstädterinnen Platz vier in der Verbandsliga verteidigt und können mit einem Sieg im Rücken in die Winterpause gehen.

„Wir sind angereist in der Gewissheit, dass Opel eine sehr starke Serie hingelegt hat (vier Siege in Folge) und waren deswegen auch gewarnt“, berichtet Trainer Jonas Schmittwilken. So sei es zunächst der Plan gewesen, hinten sicher zu stehen und die Rüsselsheimer Offensive in Schach zu halten. „Am Anfang mussten wir uns erst mal einfinden, weil Opel sehr tief stand. Wir hatten zwar viel den Ball, aber der letzte Pass kam vorne oft nicht an.“

In der 13. Minute gelang Chantal von der Heyden, die mit zehn Toren die Torjägerinnenliste der Liga anführt, der Treffer zum 1:0. Anschließend konnte Camilla Rinker schnell nachlegen (21‘). Nach der Führung der Darmstädterinnen wurde Opel gefährlicher und fuhr schnelle Konter nach vorne, kam aber selten zum Torabschluss. „Wir haben die Gegnerinnen gut unter Kontrolle gehabt, sie sind wenig vor unser Tor gekommen“, erzählt Schmittwilken, „wir haben gut dagegen gehalten und noch zwei Tore gemacht (71‘ Eigentor; 89‘ Rinker). So haben wir das Spiel gut zu Ende gebracht. Das war ein schöner Abschluss der Liga-Hinrunde.“

Ein Pflichtspiel steht für sein Team noch an: Am kommenden Samstag spielen die Darmstädterinnen in der sogenannten Begradigungsrunde im Pokal gegen Liga-Konkurrenten TSV Nieder-Ramstadt. Schmittwilken: „Wir freuen uns sehr auf das Pokal-Derby!“