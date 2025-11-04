VL: DJK SSG fegt TSG Frankfurt vom Platz

Darmstadt. Am vergangenen Samstag besiegten die Damen der DJK SSG Darmstadt im Verbandsliga-Duell die Konkurrentinnen aus Frankfurt mit 6:0. Damit haben die Mädels ein Ausrufezeichen gesetzt und Platz vier verteidigt.
"Wir wussten, dass wir die TSG nicht unterschätzen dürfen, denn sie haben gegen Teams gewonnen, die wir nicht gewinnen konnten", erklärt DJK-Coach Jonas Schmittwilken. Das Spiel ging aggressiv los, die Frankfurterinnen sind schnell angelaufen. Auf diese unruhige, hektische Spielweise mussten sich die Darmstädterinnen einlassen. "Das Tor zum 1:0 (Hellerbrand, 15') hat uns gut getan und nach dem 2:0 (Rinker, 34') hat sich das Spiel zum Glück beruhigt", berichtet Schmittwilken.
Auch in der zweiten Halbzeit hat sein Team nicht nachgelassen und mit vier weiteren Treffern den Deckel draufgemacht (Rinker, 56'; Kimmel, 62', 70'; von der Heyden 64'). Der Trainer ist sehr zufrieden: "Es war beeindruckend, wie wir nicht nachgelassen oder uns zurückgelehnt haben. Das Team hat keinen Gang zurückgeschaltet, sondern geordnet zu Ende gespielt. Das hat mir gefallen."
Am kommenden Wochenende müssen die Darmstädterinnen gegen die direkten Verfolgerinnen (nur ein Punkt weniger) aus Rüsselsheim ran. Schmittwilken: "Opel hat eine beeindruckende Serie hingelegt und vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Wir fahren mit Respekt vor den Gegnerinnen nach Rüsselsheim, wollen aber die drei Punkte einfahren!"