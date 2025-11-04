Jubel bei der DJK SSG Darmstadt nach 6:0-Heimsieg gegen die TSG Frankfurt. – Foto: DJK SSG Darmstadt

VL: DJK SSG fegt TSG Frankfurt vom Platz Darmstädterinnen besiegen TSG Frankfurt auf eigenem Platz mit 6:0 +++ "Großes Lob an mein Team"

Darmstadt. Am vergangenen Samstag besiegten die Damen der DJK SSG Darmstadt im Verbandsliga-Duell die Konkurrentinnen aus Frankfurt mit 6:0. Damit haben die Mädels ein Ausrufezeichen gesetzt und Platz vier verteidigt.

Sa., 01.11.2025, 18:00 Uhr DJK/SSG Darmstadt DJK/SSG TSG 51 Frankfurt TSG 51 6 0 Abpfiff "Wir wussten, dass wir die TSG nicht unterschätzen dürfen, denn sie haben gegen Teams gewonnen, die wir nicht gewinnen konnten", erklärt DJK-Coach Jonas Schmittwilken. Das Spiel ging aggressiv los, die Frankfurterinnen sind schnell angelaufen. Auf diese unruhige, hektische Spielweise mussten sich die Darmstädterinnen einlassen. "Das Tor zum 1:0 (Hellerbrand, 15') hat uns gut getan und nach dem 2:0 (Rinker, 34') hat sich das Spiel zum Glück beruhigt", berichtet Schmittwilken.

Auch in der zweiten Halbzeit hat sein Team nicht nachgelassen und mit vier weiteren Treffern den Deckel draufgemacht (Rinker, 56'; Kimmel, 62', 70'; von der Heyden 64'). Der Trainer ist sehr zufrieden: "Es war beeindruckend, wie wir nicht nachgelassen oder uns zurückgelehnt haben. Das Team hat keinen Gang zurückgeschaltet, sondern geordnet zu Ende gespielt. Das hat mir gefallen." Wichtiges Spiel steht bevor