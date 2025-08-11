VL-Derby: Traumtor, Hacken-Assist und Comeback-Qualitäten

Zwei unzufriedene Trainer, zwei weiterhin sieglose Mannschaften – und dennoch hielt das 2:2 (1:1) im Verbandsliga-Montagsspiel zwischen dem VfB Bodenheim und der TSG Bretzenheim einige besondere Geschichten bereit. Etwa die des verletzungsgeplagten Aiman Abdelaali, der zum ersten Mal nach knapp anderthalb Jahren traf. Oder die eines besonderen Vorlagengebers.

In Minute 23 lenkte Kadir Aygurlu den flach von außen gespielten Ball mit der Hacke in den Strafraum, Tamim Noory vollstreckte zur Gäste-Führung. Die gab es auch ein zweites Mal, in Minute 88. Mit dem Steckpass konnte der inzwischen von Krämpfen geplagte Aygurlu nichts anfangen, also legte er zurück. Jakob Koutny nahm den Ball direkt, aus 25 Metern, und der Schuss senkte sich genau ins lange obere Eck. Schon als der Ball den Fuß des 21-Jährigen verließ, begann die Riege ehemaliger Erstmannschaftsspieler zu jubeln.

Beide Male hatte der VfB eine Antwort parat. Nach einer Ecke brachte Felix Kammerer den Ball noch einmal scharf auf den langen Pfosten, wo Khaled Abou Daya abstaubte (35.). Eine nach innen gezogene Flanke nahm Calvin Faßnacht mit dem Kopf. Valentin van der Velden bekam noch die Finger dran, Abdelaali hatte den Rebound (90.+1). Der TSG-Torwart hatte zuvor bereits stark im Eins-gegen-Eins mit Faßnacht pariert (22.) und direkt vor dem 1:1 Roman Meyenburgs Kopfball rausgeholt (35.). Auch VfB-Torwart Fabian Niemann konnte sich auszeichnen, als er Lars Fricks wuchtigen Schuss parierte (68.).

Kein Wunder, dass unter dem Strich beide Trainer das Remis als verdient ansehen. VfB-Coach Marco Jantz sah „kein gutes Spiel“ seiner Elf: „Wir haben reihenweise Fehlpässe gespielt, wenige Eins-gegen-Eins-Situationen gewonnen. Man hatte durchgehend das Gefühl, dass irgendwas klemmt.“ TSG-Trainer Timo Schmidt sah in den 30 Minuten vor der Pause „so viele Abspielfehler – das war kriminell. Die zweite Halbzeit war deutlich besser.“