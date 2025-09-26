VL-Derby: Ein Ergebnis, zwei Meinungen und eine Abbruch-Drohung

Derbystimmung war von Anfang an drin, in den Zweikämpfen, irgendwann auch an der Bande – so viel, dass der Unparteiische, vielleicht etwas überempfindlich, die Partie unterbrach und mit Abbruch drohte, sollte es so weitergehen. Keine Beleidigungen, aber intensiver Unmut seitens der Marienborner, lautete die allgemeine Lesart. „War halt ein Derby“, bringt Cakici es auf den Punkt. Höhepunkt diesbezüglich war ein nicht geahndetes Gehakel zwischen Mateo Trapp und Kenzo Kramer, bei dem jede Seite einen anderen, zwingenden Rot-Sünder sah (77.).

Traumtor, Matchball, Torwartfehler

Während die Blicke auf die Rudelbildung gerichtet waren, lief die Partie weiter – und Calvin Faßnacht hatte den Bodenheimer Matchball. Rakeem Bott (13.) und Alexander Markiefka (17.) hatten jeweils aus ein, zwei Metern das vermeintlich sichere Tor verfehlt, Felix Schwab aus der Distanz die Latte touchiert (23.). Sonst: viel Kampf und Intensität. Also das, worauf die Bodenheimer sich am Dienstag in einer mannschaftsinternen Sitzung eingeschworen hatten, wie Kapitän Roman Meyenburg berichtet: „Heute hat jeder sein Herz auf dem Platz gelassen.“

Aschref Ben Hazaz gelang die Führung, nach Einwurf und Verlagerung aus 20 Metern genau in den Winkel (63.). Hinten raus drehte die TuS in einem Spiel mit vielen Abspielfehlern auf. Jonah Simon ließ Luka Baljaks Freistoß abprallen, Michael Kohns staubte zum 1:1 ab (90.). „Wir sind bärenstark zurückgekommen. Sind wir ein bisschen konzentrierter, gewinnen wir noch 2:1“, blickt Cakici auf die Marienborner Schlussoffensive. „Das ist das Bodenheim, das ich sehen will“, sagt Jantz, „aber wir hätten als Sieger vom Platz gehen müssen.“

TuS Marienborn: Stofleth – Hofmann, Beck, Breier (51. Laissar) – Klüber (72. Hornetz), Schwab (65. Melament), Trapp (78. Kohns), Schwiderski – Markiefka, Baljak, I. Fakovic.

VfB Bodenheim: Simon – Meyenburg (58. Dorn), Ziewers, Manz – Geuder, Ben Hazaz, Kramer, Agrela – Abou Daya, Faßnacht, Bott (65. P. Kammerer).