VL: Dem TSV Gau-Odernheim winkt nächstes Spektakel

Nun gibt es nur noch zwei bis drei offene Kaderplätze, wie der Chefcoach sagt. Der Bindestrich betrifft Moreno, auf dessen Verbleib sie beim TSV hoffen und für den selbstredend immer Platz im Kader wäre. Seitens der A-Junioren, die für eine Woche ins Training integriert wurden, haben Innenverteidiger Ben Völker und Mittelfeldspieler Lennart Bickel für die neue Saison zugesagt. Ob sie der ersten oder zweiten Mannschaft angegliedert werden, ist noch offen. Selbiges gilt für Sadrack Faber, der vor einer langwierigen Verletzung den Sprung aus der Zweiten nach oben geschafft hatte und erst einmal wieder herangeführt werden muss.

Über Ostern gab es vier freie Tage, die offenbar gut zur Genesung genutzt wurden, denn am Dienstag hatte Diel 25 Mann im Training. „Ich kann mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen“, freut sich der 35-Jährige, „die Pause kam uns sehr entgegen.“ Baumholder hingegen hatte ein Nachholspiel am Ostersamstag, ist also im normalen Rhythmus, verlor aber 0:3 gegen Bodenheim. Wer da nun im Vor- und wer im Nachteil ist? In jedem Fall stellt der VfR, so Diel, eine körperlich robuste Mannschaft, die bei Standards enorm gefährlich ist. Unklar war auch am Donnerstag noch, ob, wie anvisiert, im ersten Spiel nach Ostern auf den Rasenplatz zurückgekehrt werden kann. Es handelt sich um die beim Verband angemeldete, reguläre Spielfläche. Doch die Bespielbarkeit steht durch die Regenfälle in Frage. Am Mittwoch konnte dort zumindest nicht trainiert werden. „Der Großteil der Mannschaft spielt bedeutend lieber auf dem Rasen“, sagt Diel, „andererseits sind wir auf dem Kunstrasen brutal erfolgreich, aber er tut meinen Jungs auch mehr und mehr weh.“ Es gibt also ein Für und Wider, die Witterung entscheidet.

Unterdessen hat der Verein, wie angekündigt, die Bewerbungsunterlagen für die Oberliga eingereicht. Rückmeldungen werde es erfahrungsgemäß so schnell nicht geben, berichtet Sportdirektor Benny Wilhelm aus Erfahrung mit dem Procedere vor zwei Jahren. Konkreter werde es erst, wenn der Aufstieg absehbar sein sollte. Im spannenden, zunächst sechs Spiele langen Schlussspurt.