VL: Darmstädter Teams verlieren alle

Darmstadt. Die Spitzenteams waren zu stark für den FCA Darmstadt und RW Darmstadt. Bei den Darmstädter Niederlagen spielten auch Platzverweise eine Rolle. Auch die SG Langstadt/Babenhausen verlor und rutschte durch die herbe Enttäuschung im Kellerduell ans Tabellenende.
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Schnell war an dem Spiel ein Haken dran. Der FCA wusste, warum er verloren hatte. Wollte sich nicht lange mit der Partie aufhalten. „Seligenstadt steht verdient da oben. Und das hat seine Gründe – die haben wir gesehen“, sagte Luca Bergemann, der von einer abgeklärten Leistung des Aufstiegskandidaten sprach. Der FCA-Trainer fügte allerdings auch an: „Aber die Jungs haben auch erkannt, dass es mit so einer Leistung grundsätzlich nicht geht.“
Im Spiel beim Tabellenzweiten wollte nämlich nichts klappen bei den Arheilgern, die bei der Aufholjagd im Kampf um den Klassenerhalt erst einmal ausgebremst wurden – und sich ein Stück weit selbst ausgebremst hatten. „Keiner hat Normalform erreicht von meinen Spielern. Das reicht dann einfach nicht. Vor allem gegen so einen Gegner“, meinte Bergemann. Der FCA konnte selbst aus nummerischer Überzahl (Rote Karte gegen Seligenstadts John Betz/45.+3) kein Kapital schlagen. „Damit konnten wir nichts anfangen – es war nicht unser Tag“, so der Coach. Zwar hatten die Gäste „auch Hochkaräter“. Doch die Gastgeber waren cleverer und kamen durch Egson Gashi (14./28.) zum 2:0 vor der Pause. „Nach dem 0:3 war die Sache dann durch“, sprach Bergemann den Gegentreffer von Clay Verkaj (55./Foulelfmeter) an. Dominik Röhl (83.) legte nach. Und sorgte dafür, dass die Arheilger den Tag noch schneller vergessen wollten.
Das Ergebnis war einfach zu erklären. Entsprechend wollte Dominik Lohrer das Resultat auch nicht zu hochhängen. „Knackpunkt war die Phase vor der Pause, als es extrem gegen uns gelaufen ist“, sagte der RW-Trainer. Dabei hatten die Rot-Weißen durch Emin Aykir (16.) beim Favoriten geführt, waren gut in die Partie gekommen. Doch dann aber kippte das Momentum – auch, weil der Schiedsrichter einige unglückliche Entscheidungen aus Sicht der Darmstädter traf.
So sei eine vermeintliche Notbremse eines Unter-Flockenbachers an Florian Zorn nicht geahndet worden. Auf der Gegenseite sah Aykir (41.) wenig später dann eine „überzogene“ Gelb-Rote Karte, so Lohrer. Und es kam noch dicker für die Gäste, die noch vor der Pause Lauris Schneider Sanchez und Philipp Christoph durch Verletzungen verloren sowie sich den Ausgleich durch Matthias Kuhn (45.+4) fingen. „Das war in der Summe dann nicht mehr zu kompensieren. Wir waren angeknockt, das hat Unter-Flockenbach ausgenutzt – die stehen nicht umsonst an der Spitze“, sagte Lohrer. Zumal der Mut, den die Rot-Weißen in der Pause gefasst hatten, durch die Gegentreffer von Ilya Ertanir (49.) und Jann Germies (50.) schnell dahin war. Damit war die Entscheidung gefallen, die Gastgeber schraubten das Ergebnis durch Luca Kaiser (70.) und Julian Marquardt (88.) noch in die Höhe. Ein Ergebnis, das Lohrer einordnen konnte. Schließlich kannte der Trainer die Erklärung, wie es zustande gekommen war.
Für Langstadt ist der Abstieg wieder ein bisschen näher gerückt. Durch die Niederlage im Kellerduell fiel die SG (14 Punkte) auf den letzten Platz zurück – bis zum rettenden Ufer (aktuell wird spekuliert, dass Rang 14 die Relegation bringt) sind es bei noch vier Spielen für das Schlusslicht zehn Zähler Rückstand.
Toni Coppolecchia ging sogar weiter und wollte sich gar nicht mehr irgendwelchen Illusionen in Sachen Klassenerhalt hingeben. „Das war es für uns mit dem Abenteuer Verbandsliga“, sagte der SG-Sportdirektor und fügte mit Blick auf das Team an: „Alle sind natürlich gefrustet, geknickt. Die Jungs wissen, was die Niederlage bedeutet“.
Auch in Neu-Anspach hatten die Langstädter mit ihrem bekannten Problem zu kämpfen – der fehlenden Torgefahr. „Wir waren spielbestimmend, sind aber einfach zu harmlos. Das ist der Grund, warum wir da unten stehen“, so Coppolecchia. Zudem fehlte bei Aluminium-Treffern von Julian Ludwig (69.) und Sioh Lim (71.) das nötige Glück. Das hatten wiederum die Gastgeber, die bei einem ihrer wenigen Konter zum Siegtor durch Anton Muschak (78.) kamen. Ein Treffer, der den Frust und die Gewissheit bei den Langstädtern, in welche Richtung es geht, noch ein bisschen größer werden ließen.