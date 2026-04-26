VL: Darmstädter Teams verlieren alle SG Langstadt/Babenhausen fällt nach Pleite im Kellerduell ans Tabellenende zurück +++ Bei der Niederlage von RW Darmstadt spielt ein Platzverweis eine Rolle +++ Auch der FCA Darmstadt verliert. von Oliver Strerath · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Im Blickpunkt: Emin Aykir (rechts, hier im Spiel gegen Pars Neu-Isenburg) brachte RW Darmstadt zwar im Spiel der Fußball-Verbandsliga beim SV Unter-Flockenbach in Führung. Doch nach einem „überzogenen“ Platzverweis gegen den Darmstädter kippte die Partie, der Spitzenreiter gewann noch mit 5:1. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Die Spitzenteams waren zu stark für den FCA Darmstadt und RW Darmstadt. Bei den Darmstädter Niederlagen spielten auch Platzverweise eine Rolle. Auch die SG Langstadt/Babenhausen verlor und rutschte durch die herbe Enttäuschung im Kellerduell ans Tabellenende.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 15:00 Uhr Sportfreunde Seligenstadt Seligenstadt 1. FCA 04 Darmstadt 1. FCA 4 0 Abpfiff Schnell war an dem Spiel ein Haken dran. Der FCA wusste, warum er verloren hatte. Wollte sich nicht lange mit der Partie aufhalten. „Seligenstadt steht verdient da oben. Und das hat seine Gründe – die haben wir gesehen“, sagte Luca Bergemann, der von einer abgeklärten Leistung des Aufstiegskandidaten sprach. Der FCA-Trainer fügte allerdings auch an: „Aber die Jungs haben auch erkannt, dass es mit so einer Leistung grundsätzlich nicht geht.“

Im Spiel beim Tabellenzweiten wollte nämlich nichts klappen bei den Arheilgern, die bei der Aufholjagd im Kampf um den Klassenerhalt erst einmal ausgebremst wurden – und sich ein Stück weit selbst ausgebremst hatten. „Keiner hat Normalform erreicht von meinen Spielern. Das reicht dann einfach nicht. Vor allem gegen so einen Gegner“, meinte Bergemann. Der FCA konnte selbst aus nummerischer Überzahl (Rote Karte gegen Seligenstadts John Betz/45.+3) kein Kapital schlagen. „Damit konnten wir nichts anfangen – es war nicht unser Tag“, so der Coach. Zwar hatten die Gäste „auch Hochkaräter“. Doch die Gastgeber waren cleverer und kamen durch Egson Gashi (14./28.) zum 2:0 vor der Pause. „Nach dem 0:3 war die Sache dann durch“, sprach Bergemann den Gegentreffer von Clay Verkaj (55./Foulelfmeter) an. Dominik Röhl (83.) legte nach. Und sorgte dafür, dass die Arheilger den Tag noch schneller vergessen wollten.

Das Ergebnis war einfach zu erklären. Entsprechend wollte Dominik Lohrer das Resultat auch nicht zu hochhängen. „Knackpunkt war die Phase vor der Pause, als es extrem gegen uns gelaufen ist“, sagte der RW-Trainer. Dabei hatten die Rot-Weißen durch Emin Aykir (16.) beim Favoriten geführt, waren gut in die Partie gekommen. Doch dann aber kippte das Momentum – auch, weil der Schiedsrichter einige unglückliche Entscheidungen aus Sicht der Darmstädter traf. Phase vor Pause als Knackpunkt bei Rot-Weiß So sei eine vermeintliche Notbremse eines Unter-Flockenbachers an Florian Zorn nicht geahndet worden. Auf der Gegenseite sah Aykir (41.) wenig später dann eine „überzogene“ Gelb-Rote Karte, so Lohrer. Und es kam noch dicker für die Gäste, die noch vor der Pause Lauris Schneider Sanchez und Philipp Christoph durch Verletzungen verloren sowie sich den Ausgleich durch Matthias Kuhn (45.+4) fingen. „Das war in der Summe dann nicht mehr zu kompensieren. Wir waren angeknockt, das hat Unter-Flockenbach ausgenutzt – die stehen nicht umsonst an der Spitze“, sagte Lohrer. Zumal der Mut, den die Rot-Weißen in der Pause gefasst hatten, durch die Gegentreffer von Ilya Ertanir (49.) und Jann Germies (50.) schnell dahin war. Damit war die Entscheidung gefallen, die Gastgeber schraubten das Ergebnis durch Luca Kaiser (70.) und Julian Marquardt (88.) noch in die Höhe. Ein Ergebnis, das Lohrer einordnen konnte. Schließlich kannte der Trainer die Erklärung, wie es zustande gekommen war.