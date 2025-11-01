VL: Bretzenheim gewinnt Mainzer Derby, Abstiegskracher am Sonntag

Rheinhessen. Was für ein Spieltag in der Verbandsliga: Gleich am Freitagabend machten brisante Spiele im Abstiegskampf den Anfang: Im Mainzer Derby standen sich die TSG Bretzenheim und TuS Marienborn unter Flutlicht gegenüber. Dabei konnte die TSG Bretzenheim mit einem 3:2-Sieg überzeugen. Gleichzeitig konnte der SV Morlautern im Heimspiel gegen den FK Pirmasens II mit einem 2:0-Sieg nach Punkten mit einem Kontrahenten gleichziehen. Am Samstag kam es dann zu Verfolgerduellen im oberen Tabellendrittel: Alemannia Waldalgesheim empfing Bienwald Kandel und konnte mit einem 1:0-Sieg überzeugen. Im direkten Duell um den Anschluss an die Spitze setzte sich Jahn Zeiskam mit 4:1 gegen die SG Hüffelsheim durch. Richtungsweisend: Der TuS Hohenecken und Viktoria Herxheim sind Tabellennachbarn und trafen aufeinander, der Gewinner TuS Hohenecken (3:1) hält sich die Teams aus dem Tabellenkeller vorerst vom Leib, während der Verlierer Viktoria Herxheim wohl erst mal nach unten schauen muss. Der FC Basara konnte mit einem 2:1-Heimsieg gegen Steinwenden den Rückstand auf die Konkurrenz verkürzen. Am Sonntag sind dann "nur noch" zwei Spiele: Beim Aufeinandertreffen zwischen Tabellenführer Mechtersheim und Kellerkind Bad Kreuznach sind die Rollen klar verteilt. Zum Abschluss des Spieltags steht dann nochmal Abstiegskampf an: Der Letzte Steinbach spielt gegen den Vorletzten Bodenheim.