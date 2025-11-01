 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Die TSG Bretzenheim konnte das Mainzer-Derby gegen Marienborn mit 3:2 gewinnen.
Die TSG Bretzenheim konnte das Mainzer-Derby gegen Marienborn mit 3:2 gewinnen. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

VL: Bretzenheim gewinnt Mainzer Derby, Abstiegskracher am Sonntag

Bretzenheim siegt mit 3:2 +++ Morlautern gewinnt 2:0 gegen Pirmasens +++ Waldalgesheim schlägt FC Bienwald mit 1:0 +++ Sonntag: Vorletzter gegen Letzter

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Rheinhessen. Was für ein Spieltag in der Verbandsliga: Gleich am Freitagabend machten brisante Spiele im Abstiegskampf den Anfang: Im Mainzer Derby standen sich die TSG Bretzenheim und TuS Marienborn unter Flutlicht gegenüber. Dabei konnte die TSG Bretzenheim mit einem 3:2-Sieg überzeugen. Gleichzeitig konnte der SV Morlautern im Heimspiel gegen den FK Pirmasens II mit einem 2:0-Sieg nach Punkten mit einem Kontrahenten gleichziehen. Am Samstag kam es dann zu Verfolgerduellen im oberen Tabellendrittel: Alemannia Waldalgesheim empfing Bienwald Kandel und konnte mit einem 1:0-Sieg überzeugen. Im direkten Duell um den Anschluss an die Spitze setzte sich Jahn Zeiskam mit 4:1 gegen die SG Hüffelsheim durch. Richtungsweisend: Der TuS Hohenecken und Viktoria Herxheim sind Tabellennachbarn und trafen aufeinander, der Gewinner TuS Hohenecken (3:1) hält sich die Teams aus dem Tabellenkeller vorerst vom Leib, während der Verlierer Viktoria Herxheim wohl erst mal nach unten schauen muss. Der FC Basara konnte mit einem 2:1-Heimsieg gegen Steinwenden den Rückstand auf die Konkurrenz verkürzen. Am Sonntag sind dann "nur noch" zwei Spiele: Beim Aufeinandertreffen zwischen Tabellenführer Mechtersheim und Kellerkind Bad Kreuznach sind die Rollen klar verteilt. Zum Abschluss des Spieltags steht dann nochmal Abstiegskampf an: Der Letzte Steinbach spielt gegen den Vorletzten Bodenheim.

Alle Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 19:00 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
2
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
3
2
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
3
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
2
1
Abpfiff

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
15:15

