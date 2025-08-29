VL: Biebrich scheitert an Bollwerk

Waldbrunn trat wie gewohnt mit einer defensiv ausgerichteten Grundordnung auf und setzte auf schnelles Umschaltspiel. Überraschend war allerdings, dass sich auch Biebrich in der ersten Halbzeit phasenweise zurückzog und auf Konter setzte, mit Erfolg. Die Gäste erspielten sich dabei zwei bis drei klare Chancen, ließen diese jedoch ungenutzt.

„Wir waren auf dieses erwartet schwere Auswärtsspiel gut eingestellt“, sagte Biebrichs Trainer Nazir Saridogan nach dem Abpfiff. „Wir haben es aber leider verpasst, in Führung zu gehen.“

Stattdessen waren es die Hausherren, die den Führungstreffer erzielten. Waldbrunns Yuki Iwamoto traf in der 41. Spielminute per Distanzschuss zum 1:0. Im zweiten Durchgang zog sich der FCW mit der Führung im Rücken noch weiter zurück und überließ dem FV Biebrich 02 nahezu vollständig die Spielkontrolle. Gegen die kompakte Defensive fanden die Gäste allerdings nur schwer Lösungen und erspielten sich kaum noch klare Gelegenheiten.

„Waldbrunn hat heute wieder brutal gut verteidigt“, erkannte Saridogan an. „Wir fahren aber nicht als verdienter Verlierer nach Hause. Wir hätten es verdient gehabt, etwas Zählbares mitzunehmen“, so der Biebricher Coach mit Blick auf den Spielverlauf.

Tore: 1:0 Iwamoto (41.)

FV Biebrich: Neumann, Emmel, Koch, Iosifidis, Siefert, Oukouiss, Zornhagen, Amoako, Nürnberg, Herranz, Pinger. (59. Reith, 67. Offermann).