VL: Biebrich gibt 2:0-Führung aus der Hand

„Doch durch unsere fußballerische Qualität konnten wir auch auf diesem kleinen Platz verdient in Führung gehen“, sagte Saridogan. Niclas Siefert brachte Biebrich in der 30 Minute in Führung, Tim Emmel erhöhte kurz vor der Pause auf 0:2.

„Es war das erwartete schwere und intensive Spiel, welches von viel Körperlichkeit geprägt war“, erklärte Trainer Nazir Saridogan nach dem Abpfiff. Der Gastgeber habe sich bewusst für den kleinen Kunstrasen entschieden, um die Räume eng zu halten und den Gästen wenig Räume in der Tiefe zu geben.

Individuelle Fehler schocken 02er

Aber noch vor dem Halbzeitpfiff kam Limburg zurück ins Spiel, nach einem individuellen Fehler verkürzte Simon Neugebauer in der 44 Minute auf 1:2. Dieser Anschlusstreffer kam für Saridogan vor der Pause "völlig überraschend".

Direkt nach der Pause folgte dann der nächste Rückschlag. Erneut führte ein individueller Patzer zum Ausgleich durch Michel Davud in der 47. Minute. Anschließend zog sich Limburg weit zurück. „Limburg hat den Bus geparkt und ausschließlich auf Konterspiel gesetzt“, erklärte Saridogan die Spiellverhältnisse nach dem Ausgleich.

"Sehr verärgert"

Biebrich tat sich gegen das kompakte Defensivspiel zunehmend schwer und fand kaum Lösungen im Angriff. „Wir waren zu behebig und zu langsam im Spielaufbau und haben es nicht geschafft die richtigen Räume zu finden“, befand Saridogan. "Ich bin über dieses 2:2 heute sehr verärgert".

Die Partie blieb dennoch offen. Limburg kam durch gut gesetzte Konter immer wieder zu gefährlichen Aktionen, während auf der anderen Seite Tim Emmel eine gute Chance zur erneuten Führung ungenutzt ließ.

Am Ende stand ein Remis, das aus Biebricher Sicht auch wegen der defensiven Nachlässigkeiten enttäuschend war. „Nach dem Zeilsheim Spiel war es mir wichtig die Defensive zu stabilisieren, das war uns in den letzten beiden Wochen gut gelungen, heute leider erneut nicht“, urteilte Saridogan.

Entwicklung vor Aufstiegskampf

Im Aufstiegsrennen bleibt der FV Biebrich 02 damit auf Schützenhilfe angewiesen. „Wir haben das nicht in der eigenen Hand, die Entwicklung meiner Mannschaft ist mir wichtiger als Woche für Woche auf die anderen Mannschaften zu schauen“, sagt Saridogan mit Blick auf den spannenden Aufstiegskampf in der Verbandsliga Mitte.