VL: Basara will den Pflichtdreier Mainzer Verbandsligist FC Basara peilt die Aufstiegsrunde an +++ Marienborner Spiel in Waldalgesheim fällt flach

Die Vorbereitung lief für Zen Sakatsume (am Ball gegen den VfB Ginsheim) und den FC Basara Mainz äußerst rund. – Foto: Pia Pfeifer

Mainz. Unmittelbar nach der närrischen Zeit beginnt für den FC Basara Mainz der Ernst des Fußballerlebens. Die „Diamanten“ peilen Verbandsliga-Rang zwei und die Aufstiegsspiele an. Aufgrund der Witterungsbedingungen fällt die andere geplante Verbandsliga-Begenung mit Mainzer Beteiligung (Marienborn sollte in Waldalgesheim auflaufen) aus.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Basara mit ordentlich Zug im Training Oliver Schmitt, Sportlicher Leiter bei den Mainzer Japanern, ruft für das Nachholspiel bei Schlusslicht TuS Steinbach (Sonntag, 14.30 Uhr) eine Sieg-Pflicht aus. Vor dem Duell mit Spitzenreiter TuS Mechtersheim „wäre das sonst eine Hypothek, die wir wohl nicht mehr auffangen können“. Das Ziel Oberliga bringt, wie Schmitt beobachtet, richtig Zug ins Training, wo die Startelf- und Kaderplätze heiß umkämpft sind.

In einer Fülle an Testspielen mit teils bemerkenswerten Ergebnissen gegen Oberligisten (4:2 gegen FC Gießen, 1:1 gegen TSV Gau-Odernheim) oder dem 8:1 gegen die U19 von Schott Mainz schraubt Trainer Shinji Okazaki mit neun Winter-Zugängen an der Eingespieltheit und verteilt Startelf-Chancen. In der Abwehr steht Espen Lautermann wegen eines Trainee-Programms in Dortmund einstweilen nicht zur Verfügung. Die Neuzugänge Torben Seib und Oscar Moreno wollen nachrücken, genauso wie Shelby Printemps, der 2015 ein Länderspiel für Haiti bestritten hat – und gegen El Salvador sogar traf – im stark besetzten Sturm. Dort geht Verbandsliga-Toptorjäger Gianni Auletta weiter voran.

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr TuS 1907 Steinbach Steinbach FC Basara Mainz Basara 14:30 PUSH