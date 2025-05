VL: Basara bestraft Fehler der Eintracht

Bad Kreuznach. Das tat weh. Mit einem 1:5 (1:1) gegen den FC Basara beendete die SG Eintracht ihr vorletztes Heimspiel der Verbandsliga-Saison. Auch wenn die Niederlage grundsätzlich nicht nur nach Bad Kreuznachs Trainer Thorsten Effgen „in Ordnung“ ging, so blieb doch ein fader Beigeschmack. Eine Handvoll Schlüsselszenen entschieden die Partie. Zweimal verpennten die Hausherren den Start in eine Halbzeit, zweimal war Selya Nagao zur Stelle und traf zum 1:0 (2.) und 2:1 (47.). Dazwischen hatte Gianni Auletta per 18-Meter-Schuss den Ausgleich besorgt. Während die extrem ersatzgeschwächte Eintracht im ersten Durchgang sogar leichte Vorteile in der B-Note verbuchte, so verschoben sich die Verhältnisse nach dem Wechsel extrem zugunsten der Gäste.