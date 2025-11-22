VL: Basara besiegt Pirmasens, Alemannia gegen Marienborn

Wer kann Tabellenführer TuS Mechtersheim in der Verbandsliga aufhalten? Auch TuS Steinbach gelang dies am Freitagabend nicht, Mechtersheim gewann mit 4:1. Parallel schlug der FC Bienwald Kandel im Flutlicht-Derby Viktoria Herxheim mit 3:1. Am Samstag besiegte Basara Mainz Pirmasens II mit 6:2. Die SG Hüffelsheim will gegen Steinwenden zurück in die Erfolgsspur. Sonntags will Jahn Zeiskam in Morlautern siegen, um weiterhin oben dran zu bleiben. möchte die zuletzt stark verbesserte SG Eintracht Bad Kreuznach beim TuS Hohenecken weiter Punkte sammeln. Außerdem kämpfen die TSG Bretzenheim und der VfB Bodenheim im Kreis-Derby um wichtige Punkte gegen den Abstieg.