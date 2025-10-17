VL: Bad Kreuznacher Drei-Punkte-Jagd auf Husterhöhe

Bad Kreuznach. War das die sportliche Wende? Mit dem jüngsten 3:1 gegen den VfB Bodenheim feierte die SG Eintracht nach zehnlosen Partien ihren ersten Saisonerfolg in der Verbandsliga Südwest. Am Sonntag wollen die Bad Kreuznacher direkt nachlegen, wenn sie ab 15 Uhr auf Husterhöhe bei der Reserve des FK Pirmasens gastieren.

Gegen die Bodenheimer brachten die Jungs von Thorsten Effgen ihre PS endlich einmal fast über die gesamte Spieldauer auf den Platz, weshalb der SGE-Trainer den Erfolg auch ganz zurecht als „verdient“ bezeichnete. Fußballerisch, kämpferisch und auch konditionell – die Vorstellung passte. Mit dieser Dreier-Premiere für diese Runde verließ die Eintracht erst einmal die Abstiegsränge. Und damit das so bleibt, soll in Pirmasens ein weiterer Erfolg her.

Die Pirmasenser sind direkter Konkurrent im Verbandsliga-Keller, stehen mit sieben Punkten (gegenüber acht der SGE) auf dem vorletzten Platz. Aber die FKP-Wundertüte hat auch schon mit dem einen oder anderen Ergebnis aufhorchen lassen – unter anderem mit dem frühen 2:2 bei Titelfavorit Mechtersheim sowie dem 5:3 in Bretzenheim und dem 2:1 gegen Marienborn.

Pirmasens mit wackeliger Defensive

Was die aktuelle Saison-Statistik ausweist: Die Pirmasenser konnten noch nicht zu Null spielen, stellen mit 35 Gegentoren zusammen mit Morlautern die anfälligste Defensivabteilung. Offensiver Unterschiedsspieler ist Dario Tuttobene, der in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern ausgebildet wurde und in der laufenden Runde bereits fünf Mal netzte und auch schon einen Einsatz in der Oberliga-Mannschaft des FKP hatte. Wie in jedem Vergleich mit den Pfälzern, ist eine Vorbereitung anhand des Kader-Personals schwierig: Die stark besetzten Pirmasenser brachten in den bislang elf Partien schon 26 Akteure zum Einsatz.

Eintracht Aufstellung "nicht in Stein gemeißelt"

Bei der Eintracht sind es bis dato 23 – Durchschnitt in der Liga. Für Sonntag wird sich im Vergleich zur Vorwoche nicht viel ändern. Felix Basting konnte noch nicht wieder trainieren. "Aber die Torhüter-Position macht mir ehedem am allerwenigsten Sorgen.", sagt Thorsten Effgen. Ein Lob für Simon Marschall, der seine Sache gegen Bodenheim sehr überzeugend machte. In der Planung des Trainer ist ansonsten "nichts in Stein gemeiselt". Viel hängt von den Trainingseindrücken und vom Gegner ab.

Gegner interessieren nicht, wichtig sind die Punkte

Der Sieg aus der Vorwoche sollte Rückenwind geben, auch wenn ihn der Trainer nicht überbewertet wissen will. "Ich freue mich natürlich, wenn wir gewinnen. Dafür trainieren wir schließlich." Aber übermäßige Erleichterung hat der Dreier nicht ausgelöst. "Es war eher eine logische Konsequenz. Wir hatten schon viele gute Halbzeiten, jetzt haben wir endlich auch gewonnen. Im Laufe der Saison gleicht sich das aus."

Jede Partie ist relevant

Dennoch: Die Eintracht bläst zur "Jagd auf die nächsten drei Punkte", wie es Effgen formuliert. Das gelte Woche für Woche, und da sei jedes Spiel gleich wichtig. Egal, ob jetzt gegen Pirmasens und eine Woche später gegen Steinbach – und damit Verfolger der Eintracht. Oder anschließend in Mechtersheim und daheim gegen Basara, also gegen Aufstiegsanwärter. Der Coach betont: "Jede Partie ist für uns relevant. Es ist aber absolut uninteressant, gegen wen. Zu weit voraus- und zurückblicken, das macht keinen Sinn." Oder mit anderen Worten: Kein Gegner ist zu unterschätzen, man ist aber auch nie chancenlos. Auf zur Jagd.





