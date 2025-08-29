VL: Auf und Ab beim VfR für Bauso nicht unerwartet

GROSS-GERAU. Seine jüngsten beiden Spiele hat Verbandsligist VfR Groß-Gerau verloren, dabei aber ein sehr unterschiedliches Leistungsniveau gezeigt. Während der Sportliche Leiter Driton Kameraj geradezu begeistert war, wie stark sich die Grün-Weißen in Unter-Flockenbach (0:2) zeigten, sah er jüngst im Spiel bei den Offenbacher Kickers II (1:4) das Gegenteil davon.
Für Trainer Gaetano Bauso kommt dieses Auf und Ab nicht unerwartet angesichts eines Kaderumbruchs mit zwölf Neuzugängen und acht Abgängen. „Eine gewisse Konstanz, eine Selbstverständlichkeit und ein Selbstvertrauen brauchst du als Mannschaft einfach“, erklärt Bauso: „Das haben wir nicht einmal in Unter-Flockenbach gehabt. Denn trotz einem guten Spiel haben wir nunmal verloren.“ Dass es seine Zeit brauche, bis die neue VfR-Mannschaft zu einer Einheit zusammenwachse, habe Bauso erwartet. Der Trainer bleibt denn auch zuversichtlich: „Ich glaube an die Jungs.“ Nun trifft der VfR binnen zweieinhalb Wochen gleich zweimal zu Hause auf die ambitionierte DJK Sportfreunde Bad Homburg: am Sonntag (15.30 Uhr) im Punktspiel und am Mittwoch, 17. September, 20 Uhr, im Hessenpokal.
Besagte Offenbacher Kickers II sind am Sonntag (13 Uhr) in Walldorf zu Gast. Der SV Rot-Weiß II muss bei seinem Bestreben, den ersten Saisonsieg zu landen, auf den rotgesperrten Enes Atug verzichten. Dafür ist Nikolas Pauly nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder dabei. Und wie will die Walldorfer U23 die Kickers bezwingen? Spieltaktisch sieht Trainer Marco Eckert keinen Änderungsbedarf im Vergleich zu den vergangenen Wochen, da die Rot-Weißen drei teils unglückliche, teils durch individuelle Fehler selbst verschuldete Niederlagen kassierten: „Wir müssen uns einfach endlich für unsere Spielweise belohnen.“