VL: Auf und Ab beim VfR für Bauso nicht unerwartet

Fingerzeig: Trainer Gaetano Bauso gibt die Richtung bei Fußball-Verbandsligist VfR Groß-Gerau vor. Foto: Uwe Krämer

GROSS-GERAU. Seine jüngsten beiden Spiele hat Verbandsligist VfR Groß-Gerau verloren, dabei aber ein sehr unterschiedliches Leistungsniveau gezeigt. Während der Sportliche Leiter Driton Kameraj geradezu begeistert war, wie stark sich die Grün-Weißen in Unter-Flockenbach (0:2) zeigten, sah er jüngst im Spiel bei den Offenbacher Kickers II (1:4) das Gegenteil davon.

Für Trainer Gaetano Bauso kommt dieses Auf und Ab nicht unerwartet angesichts eines Kaderumbruchs mit zwölf Neuzugängen und acht Abgängen. „Eine gewisse Konstanz, eine Selbstverständlichkeit und ein Selbstvertrauen brauchst du als Mannschaft einfach“, erklärt Bauso: „Das haben wir nicht einmal in Unter-Flockenbach gehabt. Denn trotz einem guten Spiel haben wir nunmal verloren.“ Dass es seine Zeit brauche, bis die neue VfR-Mannschaft zu einer Einheit zusammenwachse, habe Bauso erwartet. Der Trainer bleibt denn auch zuversichtlich: „Ich glaube an die Jungs.“ Nun trifft der VfR binnen zweieinhalb Wochen gleich zweimal zu Hause auf die ambitionierte DJK Sportfreunde Bad Homburg: am Sonntag (15.30 Uhr) im Punktspiel und am Mittwoch, 17. September, 20 Uhr, im Hessenpokal.