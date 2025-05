VL: An der Kirschhecke läuten die Alarmglocken

Ob es im Falle einer Niederlage brennt? „Es brennt jetzt schon“, findet Guido Ritz, der sportliche Leiter der Marienborner. Die haben erst ein Spiel in diesem Jahr gewonnen – Ende Februar gegen Waldalgesheim. Nur noch drei Zähler sind es zu den potenziellen Abstiegsplätzen, die beim Zwölften Pfeddersheim beginnen. Die Wormser treten zum Saisonfinale am 1. Juni an der Kirschhecke an. Vorher geht es noch gegen Schlusslicht Rüssingen und nach Bad Kreuznach. Drei, besser fünf Punkte sollten schon noch her. Und nicht nur die 1:3-Pleite in Rüssingen aus der Hinrunde gemahnt zur Vorsicht.

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr FSV Offenbach Offenbach TuS Marienborn Marienborn 15:30 PUSH