VL: Alemannia Waldalgesheim hakt den Aufstieg ab

Waldalgesheim. Gegen eine Alemannia, die auf der letzten Rille ging, kam die TSG Bretzenheim am Samstag an der Waldalgesheimer Waldstraße zu einem verdienten 2:0-Sieg. Die Mannschaft von Timo Schmidt zerstörte damit auch den Nimbus der Grün-Weißen als bis dahin neben dem TSV Gau-Odernheim einzig ungeschlagenes Heimteam. Ohne Sechs war die Alemannia angetreten, außer den Langzeitverletzten Daniel Braun, Tobias Lauterbach, Bertin Gelenbevi und Marlon Pira hatten vor der Partie am Samstag auch noch Fabrizio Haas und Tom Gürel kurzfristig absagen müssen.