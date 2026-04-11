 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

VL aktuell: Jahn Zeiskam und Basara gewinnen Partien für sich

SV Steinwenden wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg +++ TB Jahn Zeiskam und TuS Mechtersheim in der Rückrunde noch ungeschlagen

von Marius Martinez · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
TuS Mechtersheim (blaue Trikots) möchte im Spiel gegen den FC Bienwald Kandel seine Tabellenführung weiter ausbauen.
TuS Mechtersheim (blaue Trikots) möchte im Spiel gegen den FC Bienwald Kandel seine Tabellenführung weiter ausbauen. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

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Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Rheinhessen. Am Freitag, Samstag und Sonntag findet der 24. Spieltag der Verbandsliga Südwest statt.

Am Freitagabend traf Kellerkind VfB Bodenheim auf die TuS Marienborn und musste eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Bodenheim verlor seine vergangenen drei Spiele und brauchte dringend Punkte, um die rote Laterne in dieser Saison noch einmal abgeben zu können. Die TuS Hohenecken bekam es mit dem SV Morlautern zu tun und konnte für ein 2:2-Unentschieden sorgen. Morlautern holte zwei Siege aus den vergangenen zwei Spielen und hoffte, diesen Schwung mitnehmen zu können, um weiter in der Tabelle zu klettern.

Am Samstag waren die zwei formstärksten Mannschaften der Liga im Einsatz: Der FC Basara Mainz traf auf den SV Alemannia Waldalgesheim und gewann 1:0. Außerdem konnte TB Jahn Zeiskam mit 1:0 gegen TuS Steinbach als Gewinner vom Platz gehen.

Am Sonntag empfängt der FK Pirmasens II den SV Viktoria Herxheim. Nach der 0:4-Niederlage gegen Jahn Zeiskam will Pirmasens wieder in die Spur finden. Viktoria Herxheim reist jedoch mit zwei deutlichen Siegen und einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein im Gepäck nach Pirmasens. Die SG Eintracht Bad Kreuznach tritt, nach der 0:3-Niederlage gegen Ligaprimus Mechtersheim am vergangenen Spieltag, gegen den SV Steinwenden an. Die Gäste sind derzeit in einer Negativspirale und konnten keins ihrer letzten sieben Spiele gewinnen. Die TSG Bretzenheim trifft auf die auswärtsstarke SG Hüffelsheim. Hüffelsheim konnte bereits sechs Auswärtspartien für sich entscheiden und liegt damit in der Auswärtstabelle auf Platz vier. Der Tabellenführer TuS Mechtersheim bekommt es mit dem FC Bienwald Kandel zu tun. Die, in der Rückrunde noch ungeschlagenen, Mechtersheimer kommen mit Rückenwind und einem 3:0-Erfolg gegen Bad Kreuznach in den Spieltag. Bienwald Kandel reist mit einem 5:4-Erfolg aus dem vergangenen Spiel gegen TuS Steinbach zum Duell mit dem Tabellenersten.

Alle Spiele im Überblick:

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
0
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
2
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
1
0
Abpfiff

Heute, 14:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
0
1
Abpfiff

Morgen, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
16:00