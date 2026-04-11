VL aktuell: Jahn Zeiskam und Basara gewinnen Partien für sich

TuS Mechtersheim (blaue Trikots) möchte im Spiel gegen den FC Bienwald Kandel seine Tabellenführung weiter ausbauen. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Am Freitagabend traf Kellerkind VfB Bodenheim auf die TuS Marienborn und musste eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Bodenheim verlor seine vergangenen drei Spiele und brauchte dringend Punkte, um die rote Laterne in dieser Saison noch einmal abgeben zu können. Die TuS Hohenecken bekam es mit dem SV Morlautern zu tun und konnte für ein 2:2-Unentschieden sorgen. Morlautern holte zwei Siege aus den vergangenen zwei Spielen und hoffte, diesen Schwung mitnehmen zu können, um weiter in der Tabelle zu klettern.

Am Samstag waren die zwei formstärksten Mannschaften der Liga im Einsatz: Der FC Basara Mainz traf auf den SV Alemannia Waldalgesheim und gewann 1:0. Außerdem konnte TB Jahn Zeiskam mit 1:0 gegen TuS Steinbach als Gewinner vom Platz gehen.