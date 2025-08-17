 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Der SV Alemannia Waldalgesheim holt gegen Steinwenden einen 3:0-Sieg.
Der SV Alemannia Waldalgesheim holt gegen Steinwenden einen 3:0-Sieg. – Foto: Michael Wolff

VL aktuell: Alemannia und Basara weiter auf Erfolgskurs

Waldalgesheim und Bodenheim holen den dritten Sieg im dritten Spiel +++ Hüffelsheim gewinnt das Derby am Freitagabend +++ Steinwenden weiterhin ohne Punkte +++ Herxheim am Abend gegen Zeiskam

Mainz. Was für ein Opening: Die SG Hüffelsheim und die SG Eintracht Bad Kreuznach eröffneten mit dem Derby am Freitag den 3. Spieltag. Die Hüffelsheimer setzten sich am Ende deutlich mit 4:1 durch. Der FC Basara tütet den dritten Sieg im dritten Spiel ein, Aufsteiger TuS Steinbach verlor das Spiel 2:4. Auch Waldalgesheim ist weiter verlustpunktfrei und konnte gegen Schlusslicht Steinwenden den nächsten Sieg klarmachen (3:0). Auch Bodenheim (2:0 gegen Aufsteiger Hohenecken), Pirmasens (5:3 gegen Bretzenheim) und Bienwald Kandel (4:1 gegen Marienborn) können sich über drei Punkte freuen. Ebenso mit einem Sieg und insgesamt acht Toren geht Mechtersheim vom Platz (8:0 gegen Morlautern). Den Abschluss des Spieltags machen Jahn Zeiskam und Viktoria Herxheim im Derby, für die Viktoria ist es nach der 1:3-Pleite gegen Kandel das zweite Derby in Serie.

Alle Partien im Überblick:

Fr., 15.08.2025, 19:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
4
1

Gestern, 16:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
0
8
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
3
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
0
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
3
5
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
4
1
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
18:00

