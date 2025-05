VL: Abou Daya macht den Unterschied

Pfeddersheim. Nach einer starken Serie von vier Dreiern in Folge kassierten die Fußballer des VfB Bodenheim beim abstiegsgefährdeten Oberliga-Absteiger TSG Pfeddersheim mit dem 1:3 (1:1) die zweite Niederlage hintereinander. Somit wird es für die Mannschaft von Trainer Marco Jantz nicht mehr möglich, in den verbleibenden drei Saisonspielen noch auf den erhofften Tabellenplatz drei zu klettern.

Die Elf vom Guckenberg entwickelte vor gut 200 Zuschauern im Wormser Uwe-Becker-Stadion von Beginn an mächtig Zug zum Tor und belohnte sich folgerichtig mit dem Führungstreffer von Maik Geuder in der fünften Spielminute. David Vodi visierte kurz danach die Latte an (12.). „Wir hätten anschließend auch 4:0 führen können“, trauerte Kapitän Calvin Faßnacht weiteren Hochkarätern nach.