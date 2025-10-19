Okrfitel Torwart Maximilian Dapprich musste in Hadamar gleich elf mal hinter sich greifen. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

VL: 2:11 ! - Okriftel wird in Hadamar demontiert Beim Auswärtsspiel in Hadamar erlebt der FCO ein grausames Debakel +++ Yavuz kann die Leistung nicht erklären

Hadamar. Nach dem jüngsten Aufwärtstrend mit dem zweiten Saisonsieg im Heimspiel gegen Heuchelheim erlebte der FC Germania Okriftel am Wochenende in der Verbandsliga ein regelrechtes Fiasko. Beim SV Rot-Weiß Hadamar setzte es eine herbe 2:11-Niederlage. Ein Spiel, das aus Sicht der Okrifteler kaum zu erklären ist.

Heute, 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar Hadamar FC Germania Okriftel Ger.Okriftel 11 2 Abpfiff Von der ersten Minute an war Hadamar drückend überlegen. Schon nach 20 Minuten stand es 4:0, als Fichtner (1., 15.), Wilki (9.) und Barbaric (20.) für die Gastgeber trafen. Noch vor der Pause erhöhten Goltz (28., 45.) und Sapper (44.) auf 7:0. Direkt nach Wiederanpfiff legte Hadamar mit einem Doppelschlag von Petak (46., 49.) nach, ehe Luftrim Kodraliu in der 53. Minute zumindest den Ehrentreffer zum 9:1 erzielte. Doch auch danach blieb Hadamar torhungrig: Goltz (64.) und Brewer (77.) schraubten das Ergebnis zweistellig, bevor Hüseyin Yalcin in der 86. Minute den zweiten Okrifteler Treffer zum 11:2-Endstand erzielte.

Yavuz findet "keine Erklärung" „Das war heute Arbeitsverweigerung von A bis Z“, fand Mevlüt Yavuz, der sportliche Leiter des FC Germania Okriftel, deutliche Worte nach dem Schlusspfiff. „Ich habe noch keine Erklärung für diesen Einfall heute – vielleicht dachte die Mannschaft nach ein paar Punkten zuletzt, es etwas lockerer angehen zu können.“