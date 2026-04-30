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Vjekoslav Taritas will mit den Blauen noch viel erreichen
Der VfB Oldenburg kann auch über die laufende Saison hinaus auf Vjekoslav Taritas bauen. Der Offensivspieler hat seinen Vertrag verlängert und wird weiterhin das blau-weiße Trikot tragen. Nach bislang 64 Einsätzen für den VfB zählt Taritas längst zu den prägenden Figuren im Spiel der Oldenburger.
„Ich freue mich sehr, dass ich beim VfB bleibe, denn ich fühle mich in Oldenburg sehr wohl und bin überzeugt, dass wir hier noch sehr viel erreichen können“, sagte der 26-Jährige zur Vertragsverlängerung.