Vizetitel trotz einziger Heimniederlage

Kein gutes Spiel zeigte die „Zweite“ zum Saisonabschluss und musste trotz zweimaliger Führung das Spiel als Verlierer verlassen. Trotzdem reichte es dank Schützenhilfe zum „Vize-Titel“.

Dominik Schäfer brachte sein Team per Foulelfmeter kurz vor der Pause in Führung, nachdem Markus Rock im Strafraum gefoult worden war. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff gelang dem Gast der 1:1 Ausgleich. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Ameer Gharib nach Vorlage von Philip Weiß sein Team wieder mit 2:1 in Führung. Ein Fernschuss nach gut einer Stunde sorgte dann aber für das 2:2. Und knapp zehn Minuten vor Abpfiff musste man nach einer Fehlerkette sogar noch das 2:3 hinnehmen, womit die einzige Heimniederlage perfekt war. Mit sechs Punkten Rückstand belegt man in der Endtabelle den zweiten Platz, allerdings stellt man mit einem Torverhältnis von 60:22 den besten Sturm und die beste Abwehr.