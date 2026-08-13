Vizemeister zu Gast: Leese fordert Twistringen heraus

– Foto: Timo Babic

Der SC Twistringen ist mit zwei Pflichtspielsiegen stark in die neue Saison gestartet. Am Freitagabend wartet mit dem TuS Leese jedoch eine echte Reifeprüfung – inklusive Warnung vor Matchwinner Dustin Meinking.

Nach dem Vizemeistertitel der vergangenen Spielzeit geht der SC Twistringen auch dieses Jahr mit gehobenen Ambitionen in die Bezirksliga 1 Hannover. Der Start in die Pflichtspielsaison ist dem Team von Trainer Timo Rathkamp geglückt: Einem 5:2-Erfolg im Pokal gegen den SV Weyhe folgte ein souveräner 3:0-Auftaktsieg in der Liga gegen Neuenkirchen. „Die Richtung stimmt schon mal“, zeigt sich Rathkamp zufrieden, schiebt jedoch direkt eine deutliche Mahnung hinterher: „Aber das geht natürlich auch nur mit 100 Prozent Einsatz und Leidenschaft. Das ist immer die Voraussetzung für unser Spiel.“

Am Freitagabend (19:30 Uhr) reist der Favorit nun zum TuS Leese. Die Gastgeber feierten ihrerseits einen Auftakt nach Maß: Dank eines späten Doppelpacks von Dustin Meinking drehte der TuS das Spiel bei der SG Hoya und siegte mit 2:1. Rathkamp hat den kommenden Gegner intensiv beobachtet und fordert höchste Konzentration: „Leese ist wirklich eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Immer schwierig zu spielen, sehr kompakt und bei Standards sehr gefährlich. Und vorne haben sie mit Meinking einen richtig guten Stürmer. Wenn man das nicht auf den Platz bringt, kann man schnell in Leese stolpern.“