❗️Vizemeister zu Gast beim FCU❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt im Rahmen des sechsten Spieltages am morgigen Sonntag um 15:00 Uhr den letztjährigen Vizemeister TSV Pfedelbach in der heimischen ERBE-Arena.

Die Gäste auf Pfedelbach wurden in der vergangenen Saison nicht nur Zweiter, sondern standen auch im Pokalfinale. Zwar blieb der große Coup verwehrt, dennoch können die Gäste auf eine sehr gute Saison zurückblicken. In dieser Saison gehört der TSV Pfedelbach erneut zum Kreis der Titelfavoriten. Nach fünf Spieltagen stehen die Gäste auf dem sechsten Tabellenplatz mit 9 Punkten und einem Torverhältnis von 11:9 Toren. Nach zwei Siegen zum Auftakt gegen den TSV Neuenstein (1:0) und den Sportfreunden Untergriesheim (3:2) folgten zuletzt drei Unentschieden gegen die TG Böckingen, die Sportfreunde Lauffen und am vergangenen Wochenenden gegen die SGM Markelsheim/Elpersbach, sodass die Pfedelbacher noch ungeschlagen sind.

Unser FCU musste nach zwei Siegen zum Auftakt drei bittere Niederlagen einstecken. So steht man aktuell mit nur sechs Punkten auf dem 10. Tabellenplatz. Bitter deshalb, da man in vier der fünf Spielen die bessere Mannschaft war, aber auf beiden Seiten des Spielfeldes die nötige Konsequenz vermissen ließ. So gilt es, voll konzentriert den Schalter umzulegen, um die notwendigen Punkte einzufahren. Mit einem Sieg könnte man zu Pfedelbach aufschließen, bei einer Niederlage würde man schon frühzeitig den Anschluss nach oben verlieren. Daher sind alle Spieler gefragt, morgen ihr Bestes abzuliefern, um drei Punkte am „See“ zu behalten. Auf geht‘s, Union!

