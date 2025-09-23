Vizemeister übernimmt die Bezirksliga-Spitze

Sechs Tore in einem wilden Derby: TuS Winzenheim setzt sich gegen den VfL Rüdesheim durch. Archivfoto: Sebastian Bohr/fupa.net

Region. Nach dem Kantersieg gegen Idar Oberliga-Reserve freut sich Vizemeister Weinsheim über die alleinige Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Nahe. Winzenheim schob sich am achten Spieltag durch das 6:4 im Aufsteigerduell gegen Rüdesheim auf Rang drei vor. Das Duell SG Guldenbachtal gegen SG MMM fiel dem Dauerregen zum Opfer, die Gemeinde hatte den Platz gesperrt.

„Wir haben Idar sehr früh den Schneid abgekauft“, sagte Weinheims Trainer Andy Baumgartner. „Nach dem dritten Treffer, als Lorenz Saadalla in einer Pressingaktion dem Gäste-Torwart den Ball abgenommen hat, war es entschieden. Danach haben wir die restlichen Tore schön herausgespielt.“ Baumgartner wörtlich: „Es war eine sehr gute, konzentrierte Leistung von uns – und jeder Einwechselspieler hat gegriffen. Wir waren wirklich einfach in allen Belangen besser als der SC Idar, der nicht viel zu bestellen hatte und selbst bei diesem Ergebnis noch von ´schmeichelhaft´ sprechen kann.“ Torfolge: 1:0 Kieran Gätcke (12.), 2:0 Felix Frantzmann (17.), 3:0 Lorenz Saadalla Ayoob (55.), 4:0 Felix Zimmermann (62.), 5:0 Andy Halili (75.), 6:0 Jannik Drouet (78.), 6:1 Fabian Sagawe (84.).

„Leider sind wir momentan als Kollektiv nicht auf Bezirksliga-Niveau“, so die traurige Erkenntnis von TuS-Übungsleiter Beytullah Kurtoglu. „Das liegt an vielen Faktoren. Wir werden als Mannschaft versuchen, da wieder rauszukommen.“ Torfolge: 0:1 Dennis Schug (30.), 0:2 Mouhamed Salou S Kouyate (39.).

„Ein gewonnener Punkt für uns“, stellte Fürfels Trainer Sebastian Kilp klar. „Im zweiten Abschnitt waren die Kirner spielbestimmend und hatten sehr gute Möglichkeiten.“ Gleich zweimal standen die Gäste bei Alutreffern des Landesliga-Absteigers mit Glücksgöttin Fortuna im Bunde. Fürfeld-Keeper Niclas Lerch zeigte dazu einige starke Rettungstaten. Wegen Unsportlichkeit kassierte Fürfelds Fiel Daniel noch eine Rote Karte (85.).

„Birkenfeld hat tief und gut verteidigt – und wir haben über 90 Minuten keine Lösungen gegen dieses Abwehrbollwerk gefunden“, klagte TSG-Coach Christoph Schenk. „Bei zwei Standards haben wir dann nicht gut verteidigt, sodass wir verdient verloren haben. Natürlich sind wir enttäuscht.“ Auf die Frage, wie weit seine Jungs von ihrem Leistungslimit entfernt gewesen seien, meinte Schenk: „Wir haben offensiv einfach keine Lösungen gefunden – da werden wir im Training ansetzen.“ Torfolge: 1:0 Eugen Schwindt (8.), 2:0 Wladislaw Sontag (44.), 2:1 Dennis Mastel (88.).

„In den ersten 30 Minuten waren wir sehr gut drin – und haben dann nach dem 2:0 aufgehört, Fußball zu spielen“, konstatierte TSV-Coach Jannik Huber. „Für mich unerklärlich. Mörschied macht in unserer Überzahl-Phase - nach der Roten Karte gegen Mörschieds Aaron Klos wegen Notbremse in der 17. Minute - das 2:1.“ Für Bockenau sah Julian Kühn wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte (45.). Nach dem Ausgleich der Gäste seien nur noch letztere am Drücker gewesen. Fazit: „Für uns ein glücklicher Punktgewinn, denn Mörschied kann oder muss dieses Spiel 4:2 oder 5:2 gewinnen.“ Torfolge: 1:0 Michel Tressel (17., Foulelfer im Nachschuss), 2:0 Julian Brückner (23.), 2:1 Fabian Rosner (35.), 2:2 Niklas Munsteiner (53.).

„Ein gutes Spiel“, sagte VfL-Spielertrainer Baris Yakut. „Wir haben prinzipiell einen guten Fußball gespielt und den Ball auch schön laufen lassen – aber wir hatten zu oft Fehler im Spielaufbau. Die Winzenheimer haben eine hohe individuelle Klasse und das eiskalt bestraft.“ Dazu seien die Gegentore „zu ungünstigen Zeitpunkten“ gefallen. Die Fehlerquote sei schlicht zu hoch gewesen. Trotzdem: „Großes Lob an meine Mannschaft, die sich nie aufgegeben hat. Wir hatten immer wieder gute Phasen. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen - und diese künftig nicht mehr machen.“ TuS-Trainer Ercan Ürün: „Entscheidend war der Wille meiner Mannschaft. Respekt vor den Rüdesheimern – sie haben nie nachgelassen.“ Torfolge: 1:0, 2:0 Vladimir Borovskij (9., 14.), 3:0 Sidar Köse (29.), 3:1 Fabio Pawlowitz (30.), 4:1 Borovskij (41.), 5:1 Murtuaza Azimi (46.), 5:2 Baris Yakut (55.), 5:3 Pawlowitz (67.), 6:3 Bunyamin Degirmenci (75.), 6:4 Baris Yakut (90.+3, Elfmeter). Gelb-Rot: Klaudio Rexhepi (TuS) wegen wiederholten Foulspiels (72.). Weiteres Spiel im Steno: