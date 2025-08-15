Vizemeister TSV Genkingen startet beim Aufsteiger SV Walddorf

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr TSV Sickenhausen Sickenhausen TSG Tübingen TSG Tübingen II 15:00 PUSH

Der TSV Sickenhausen steht vor seinem Debüt in der Bezirksliga – und der Auftakt hat es in sich. Mit der TSG Tübingen II reist ein Gegner an, der in der Vorsaison als Vierter mit 56 Punkten und einer stabilen Defensive überzeugte. Sickenhausen will die Energie und Euphorie aus der Aufstiegssaison auf den Platz bringen, getragen von den eigenen Anhängern. Die Gäste dagegen setzen auf ihre Erfahrung und das eingespielte Kollektiv, um sofort im oberen Drittel ein Ausrufezeichen zu setzen. Es ist das Aufeinandertreffen zweier Welten: Aufsteiger-Mut gegen Spitzenmannschaft.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr SV Zainingen SV Zainingen VfL Pfullingen VfL Pfullingen II 15:00

Beim SV Zainingen ist der Blick klar nach vorn gerichtet. Nach Rang elf und 37 erzielten Toren in der Vorsaison gilt es, von Beginn an mehr Offensivkraft zu entwickeln. Der VfL Pfullingen II, im Vorjahr Fünfter mit 50 Punkten, bringt dafür reichlich Qualität und Durchschlagskraft mit. Zainingen wird versuchen, die Räume eng zu machen und über schnelles Umschalten gefährlich zu werden, während die Gäste dagegen halten wollen. Hier prallen defensive Disziplin und offensive Spielfreude aufeinander.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr TSV Hirschau TSV Hirschau TSV Gomaringen Gomaringen 15:00

Der TSV Hirschau startet mit dem Selbstvertrauen eines Dritten, der im Vorjahr beeindruckende 85 Tore erzielte. Die Heimelf ist bekannt für ihr druckvolles Offensivspiel und will gleich am ersten Spieltag ihre Ambitionen untermauern. Der TSV Gomaringen hingegen, in 2024/2025 nur auf Rang 13, wird alles daran setzen, dem Favoriten das Leben schwer zu machen. Die Gäste müssen vor allem defensiv diszipliniert agieren. Ein klassisches Duell zwischen Angriffslust und Defensivtaktik.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr TSV Ofterdingen Ofterdingen TV Derendingen Derendingen 15:00

Der TSV Ofterdingen will nach Platz zwölf und einer der anfälligsten Defensiven der Liga (77 Gegentore) eine stabilere Saison spielen. Zum Auftakt wartet mit dem TV Derendingen ein Neuling, der den Schwung aus der Aufstiegssaison mitbringt. Für Ofterdingen ist ein guter Start wichtig, um sofort Selbstvertrauen aufzubauen. Derendingen dagegen kann befreit aufspielen – mit der Chance, den Favoriten im eigenen Stadion zu überraschen.

Die SG Reutlingen hat mit Rang acht und 42 Punkten im Vorjahr gezeigt, dass sie eine feste Größe im Mittelfeld der Liga ist. Zum Saisonstart empfängt sie mit der TSG Upfingen einen Aufsteiger, der sich beweisen will. Reutlingen wird versuchen, das Spiel von Beginn an zu kontrollieren, während Upfingen mit viel Laufbereitschaft und Zweikampfstärke dagegenhalten möchte. Für beide Seiten geht es darum, ein erstes Ausrufezeichen zu setzen.

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr SV Walddorf SV Walddorf TSV Genkingen Genkingen 15:30

Der SV Walddorf absolviert als Aufsteiger ein Heimspiel, das gleichzeitig eine enorme Bewährungsprobe darstellt. Mit dem TSV Genkingen reist der Vizemeister an, der in der vergangenen Saison 58 Punkte holte und um den Titel kämpfte. Walddorf wird auf Heimstärke und unbändigen Einsatz setzen, um den Favoriten zu ärgern. Genkingen hingegen will von Beginn an klarstellen, dass der Weg in dieser Saison nur über sie führt.

Das Duell verspricht von der ersten Minute an Spannung. Der SV Pfrondorf und die SGM Dettingen/Glems beendeten die letzte Saison punktgleich mit 48 Zählern. Pfrondorf wurde Siebter, Dettingen/Glems Sechster – ein klares Zeichen für die Ausgeglichenheit. Beide Teams sind taktisch gut organisiert und verfügen über gefährliche Offensivkräfte. Ein erfolgreicher Auftakt könnte die Basis legen, um sich in dieser Spielzeit dauerhaft im oberen Drittel zu etablieren.