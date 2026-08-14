Vizemeister Reusrath startet mit einem Derby-Kracher

Im Hinblick auf seine jährliche Vorgabe, nach der die Mannschaft stets besser abschneiden will als im Vorjahr, hofft Richrath auf ein Abschneiden unter den Top Vier – und damit vielleicht eine Rolle im Rennen um den Aufstieg? Eine solche Ansage will sich Beruda freilich nicht entlocken lassen. Erst stehe ein guter Start auf dem Plan. Der ist dem Richrather Trainer seit seinem Amtsantritt bisher nicht gelungen. Zu viel Wichtigkeit will er ihm wenngleich ebenfalls nicht zusprechen. Aber: „Man hat es bei den Reusrathern gesehen: Sie sind dann durch die Saison geflogen“, gibt er zu bedenken. Vom SCR erwartet Beruda ein anderes Pressingverhalten und ein offensiveres Verteidigen als im vergangenen Jahr.