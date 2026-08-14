Vizemeister Reusrath startet mit einem Derby-Kracher

Der Fußball-Sommer war ein kurzer und die Vorbereitungen auf die kommenden Spielzeiten in den Amateurklassen daher rasant vorbei. Auch in der Bezirksliga rollt am Wochenende schon wieder der Ball über die diversen Plätze. Das Eröffnungsspiel der anstehenden Spielzeit in der Gruppe 2 des Kreises Remscheid-Solingen bestreiten der SC Reusrath und TuSpo Richrath am Freitag (19.30 Uhr, Sportpark Reusrath). Im Derby treffen dabei zwei Mannschaften aufeinander, die eine vollkommen unterschiedliche Pause erlebt haben. Während die Hausherren auf der Trainerbank neu besetzt sind und sportlich künftig wohl mit einer anderen taktischen Ausrichtung auflaufen werden, herrscht in Richrath hohe Kontinuität.
Der neue Übungsleiter der Germanen heiß Askin Polat und kommt mit der Empfehlung von Stationen als Videoanalyst im Profibereich. Er will seine Auswahl fortan insgesamt proaktiver und schneller spielen lassen. Die Testspiele als Vorbereitung auf den Ernstfall zeigen oberflächlich durchwachsene Ergebnisse. Mit dem SSV Born (2:4), zweifach SV Schlebusch (4:1 und 2:2) und TuS Marialinden (2:3) hat der SCR sich aber bewusst gegen Landesligisten ausprobiert. Insgesamt ist Polat zufrieden mit den Leistungen.
Gerade in den ersten 45 Minuten der Begegnungen habe er seine Philosophie auf dem Platz wiedererkannt. Bis zu 80 Prozent der Forderungen setzen die Spieler um. Sie haben überdies in regelmäßigen Gesprächen die Möglichkeit, sie weiterzuentwickeln. „Das ist ein Prozess“, betont er, „das geht nicht von heute auf morgen.“ Demnach müsse seine Elf im Tempospiel manchmal noch die nötige Ruhe finden. Daneben haben alte und neue Akteure schon einen guten Verbund gebildet. Ihr Trainer berichtet: „Das war sehr erfolgreich.“
Demnach ist die Freude auf den Saisonstart groß, sodass die Spieler im Training zuletzt sogar ein wenig eingebremst werden mussten. Getrübt hat den Spaß am Dienstag gleichwohl die heftige Verletzung von Innenverteidiger und Sechser Max Richter-Oldekop. Er hat sich ohne Fremdeinwirkung das Kreuzband gerissen, als er im Rasen hängen blieb, und wird am kommenden Mittwoch operiert. Eigentlich war der 20-Jährige fest eingeplant. Immerhin war er trotz seines Ausfalls unter der Woche bei Trainingseinheiten dabei, um weiter anzufeuern. „Daran sieht man, wie sehr die Mannschaft schon zusammengewachsen ist“, findet Polat. Wohin dies in der Saison führen kann, ist offen. Der Verein peilt einen Platz im oberen Drittel an.
Zunächst müssen die Reusrather ohnehin gut in die Spielzeit starten. Mit TuSpo Richrath wartet hierfür gleich ein schwieriger Gegner aus der Nachbarschaft. Polat attestiert den Gästen einige starke Einzelspieler, wähnt seine Mannschaft in der Idee aber ein Stück weiter. Während des Sommers maßen sich beide Teams beim TuSpo-Cup vor etwa drei Wochen: Richrath gewann 7:2. TuSpo-Coach Lukas Beruda hängt das Ergebnis, wie alle in der Vorbereitung, nicht zu hoch. Schließlich seien beide Kader unvollständig gewesen. Mit Blick auf die Gesamtleistung ist er zufrieden. Auch Richrath testete gegen Landesligisten: Aufderhöhe (2:2), SV Schlebusch (5:1), SV Deutz (1:2) und FC Pesch (4:6). „Wir kassieren immer noch zu einfach Tore“, bilanziert Beruda, „und wir könnten noch kaltschnäuziger vor dem Tor sein.“
Im Gegensatz zu seinem Gegenüber hat sich auf den wichtigen Positionen im Richrather Kader nicht viel verändert, und auch auf der Trainerbank herrscht Kontinuität. „Wenn man die Entwicklung bei uns im Verein sieht, dann muss man sagen, dass die konstante Arbeit auf jeden Fall guttut“, verdeutlicht der Übungsleiter. In den vergangenen drei Saisons verbesserte sich TuSpo stetig und schloss die Tabelle auf dem zehnten, achten und zuletzt fünften Rang ab. Die erkennbare Tendenz im Zusammenspiel mit der Stabilität auf entscheidenden Posten führt dazu, dass sich auch starke Spieler anderer Klubs TuSpo anschließen. Beruda zählt unter anderem Faissal El Amrani (HSV Langenfeld), Bilal Elias (SV Solingen) oder Adil El Hajui (RW Wülfrath) dazu.
Im Hinblick auf seine jährliche Vorgabe, nach der die Mannschaft stets besser abschneiden will als im Vorjahr, hofft Richrath auf ein Abschneiden unter den Top Vier – und damit vielleicht eine Rolle im Rennen um den Aufstieg? Eine solche Ansage will sich Beruda freilich nicht entlocken lassen. Erst stehe ein guter Start auf dem Plan. Der ist dem Richrather Trainer seit seinem Amtsantritt bisher nicht gelungen. Zu viel Wichtigkeit will er ihm wenngleich ebenfalls nicht zusprechen. Aber: „Man hat es bei den Reusrathern gesehen: Sie sind dann durch die Saison geflogen“, gibt er zu bedenken. Vom SCR erwartet Beruda ein anderes Pressingverhalten und ein offensiveres Verteidigen als im vergangenen Jahr.