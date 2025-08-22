Vizemeister FC Strausberg muss zum FSV Blau-Weiß Wriezen

– Foto: Franziska Lindhorst

Die Landesklasse Nord startet in eine neue Saison – mit alten Bekannten, ambitionierten Aufsteigern und spannenden Duellen schon zum Auftakt. Der FC Strausberg nimmt nach einem zweiten Platz in der Vorsaison einen neuen Anlauf, während Absteiger SC Victoria Templin zurück ins Landesklasse-Geschehen kehrt. Mit der SG Union Klosterfelde II und der SpG Lunow/Oderberg betreten zudem zwei neue Teams die Bühne. Die Paarungen des ersten Spieltags versprechen nicht nur sportliche Brisanz, sondern auch viele Emotionen.

Absteiger gegen einen der Kellerkind der Vorsaison – ein Spiel mit klaren Rollen, aber auch großem Erwartungsdruck. Templin möchte nach dem Abschied aus der Landesliga direkt zeigen, dass man mitspielen will. Für Prenzlau war die vergangene Saison ein Auf und Ab, das letztlich mit Rang zwölf endete. Nun will das Team stabiler auftreten. Ein Auftakterfolg wäre für beide Teams enorm wichtig, um direkt in die Spur zu finden.

Aufsteiger gegen erfahrene Landesklasse-Mannschaft – die Partie in Klosterfelde wird ein erster Prüfstein für den Neuling. Die Reserve der SG Union möchte sich mit Mut und Einsatzbereitschaft behaupten. Der Gegner aus Wandlitz kommt mit einer offensivstarken Bilanz von 74 Saisontreffern aus der vergangenen Saison. Gelingt es Klosterfelde II, die Defensive zu stabilisieren, ist eine Überraschung nicht ausgeschlossen.

Ein interessantes Match direkt zum Auftakt: Ahrensfelde II gegen Sachsenhausen II verspricht Spannung auf Augenhöhe. Beide Mannschaften präsentierten sich in der letzten Saison stabil, Ahrensfelde bezwang am letzten Spieltag sogar den Meister Angermünde mit 4:1. Auch Sachsenhausen überzeugte mit einem klaren 4:0 gegen Wriezen.

Die SpG Lunow/Oderberg geht als Aufsteiger mit Euphorie in die neue Spielzeit – und trifft mit Oberkrämer auf ein erfahrenes Team der oberen Tabellenhälfte der letzten Runde. Die Gäste beendeten die Vorsaison auf Platz neun. Der neue Gegner wird sich auf die höhere Spielgeschwindigkeit einstellen müssen – und braucht einen guten Start, um sich früh Selbstvertrauen für den Klassenerhalt zu holen.

Der Vizemeister der Vorsaison startet auswärts – und das bei einem Team, das zuletzt oft unter den eigenen Möglichkeiten blieb. Wriezen, mit 67 Gegentoren eine der anfälligsten Abwehrreihen, wird sich gegen den torgefährlichen FC Strausberg steigern müssen. Die Gäste kommen mit Ambitionen. Dennoch ist klar: Strausberg will diesmal nichts dem Zufall überlassen und mit einem Sieg starten.

Beide Teams trennten in der Abschlusstabelle der Vorsaison stolze 20 Punkte. Schönow überzeugte mit 83 Toren und Rang drei, Gramzow landete im unteren Mittelfeld. Doch zum Auftakt sind die Karten neu gemischt. Der VfB Gramzow braucht vor allem defensiv mehr Stabilität, um gegen Schönows starke Offensive zu bestehen. Die Gäste werden alles daran setzen, direkt wieder ein Zeichen zu setzen.

Mit einem überzeugenden 5:0 gegen Oranienburg beendete Velten die letzte Saison auf einem siebten Platz. Auch Joachimsthal zeigte beim 4:7 gegen Strausberg trotz der Niederlage offensive Qualitäten. Es dürfte ein offenes Spiel werden, bei dem beide Mannschaften auf Sieg spielen dürften. Gerade die Defensive von Joachimsthal steht zum Saisonstart im Fokus.