Vize-Rennen offen - Abstiegskampf weiter auf Messers Schneide

Regensdorf holt einen klaren 5:1-Auswärtserfolg in Urdorf. – Foto: Christian Mathea

Die Saison biegt auf die Zielgerade ein. Der Meister und Aufsteiger steht fest, doch im Tabellenkeller bleibt es hochbrisant. Der Strichkampf verspricht Spannung bis zum Schluss, während für die übrigen Teams die letzten drei Spieltage vor allem eines bedeuten: Klassierungskämpfe und das Ringen um jede Position.

Lucky Punch lässt Wollishofen jubeln Für den FC Wollishofen war die Ausgangslage klar. Wollte man nicht doch noch in den Abstiegskampf hineingezogen werden, musste gegen den SV Rümlang ein Heimsieg her. Sechs Punkte trennten die beiden Teams vor dem Anpfiff. Ein Ausrutscher hätte den Vorsprung auf lediglich drei Zähler schrumpfen lassen und die Hausherren in ernsthafte Bedrängnis gebracht. In Erinnerung war auch noch der vergangene November, als Wollishofen im Hinspiel in Rümlang mit einem deutlichen 7:0‑Auswärtserfolg ein Ausrufezeichen gesetzt hatte. Ein Resultat ohne Garantie, dass die Aufgabe diesmal ebenso leicht werden würde. Am Ende wurde es tatsächlich die vielzitierte knappe Kiste, mit dem besseren Ende für den FC Wollishofen. Nach einer torlosen ersten Hälfte nahm die Partie im zweiten Durchgang Fahrt auf. In der 70. Minute brachte Jonas Ziegler das Heimteam in Führung, doch Rümlang schlug nur wenig später zurück und glich die Partie aus.

Als sich beide Seiten bereits mit einem Remis arrangiert hatten, folgte der späte Stich ins Rümlanger Herz. Meo Dalgic traf in der 90. Minute und setzte mit seinem Treffer den Lucky Punch. Damit sichert sich der letztjährige Aufsteiger Wollishofen frühzeitig das Ticket für eine weitere Saison in der 2. Liga, während es für Mitaufsteiger Rümlang im Abstiegskampf eng bleibt. Die Zürcher Unterländer verharren weiterhin auf dem vorletzten Tabellenrang und müssen weiter zittern.

Mit diesem Erfolg macht Unterstrass den Klassenerhalt praktisch perfekt. Rechnerisch wäre es noch möglich, aber höchst unwahrscheinlich. Für den FC Wiedikon hingegen setzt sich die jüngste Negativserie fort. Saisonpleite Nummer neun bedeutet den Rückfall auf den fünften Zwischenrang.

Als Ex‑Profi Miguel Peralta das Score auf 3:1 stellte, war die Entscheidung gefallen. Oetwil setzte seine Aufstiegs‑Feierlichkeiten mit einem weiteren überzeugenden Sieg fort, während die Roten Sterne nach fünf ungeschlagenen Spielen wieder einmal eine Niederlage hinnehmen mussten und im Abstiegskampf weiter zittern. Unterstrass findet Antworten Auch der FC Unterstrass ist nach den jüngsten Resultaten zunehmend in den Sog des Abstiegskampfs geraten. Die Unsicherheit wächst, die Luft im Tabellenkeller wird dünner und jetzt kommt mit dem FC Wiedikon auch noch ein Gegner aus den Top‑4 auf die Steinkluppe. Doch auch Wiedikon reist nicht mit breiter Brust an. Zwei Niederlagen in Serie haben den zuvor stabilen Auftritt der Stadtzürcher ins Wanken gebracht. Ein Duell also, in dem beide Teams dringend Antworten suchten. Die Gastgeber fanden früh den Tritt und lieferten die passende Antwort. Bereits nach einer Viertelstunde ging Unterstrass in Führung - ein Vorsprung, der bis zum Pausenpfiff Bestand hatte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte das Heimteam den Druck weiter und baute die Führung Schritt für Schritt aus. Zwei weitere Treffer besiegelten schliesslich einen souveränen 3:0‑Heimsieg, der in seiner Klarheit kaum Fragen offenliess.

Doch Red Star 2 zeigte Moral und glich nur drei Minuten später durch einen von Eni Hoxha verwandelten Handelfmeter zum 1:1 aus. Die Hoffnung der Gäste währte allerdings nicht lange. Wer einen Torschützen vom Kaliber Pereira Da Costas in seinen Reihen hat, weiss, dass jederzeit Gefahr droht und so stellte der FCOG‑Knipser kurz darauf wieder auf Führung und markierte gleichzeitig seinen 24. Saisontreffer.

Hönggs Lage verschärft sich weiter

Die Rollen waren vor dem Anpfiff klar verteilt. Der FC Adliswil, zweitbeste Mannschaft der Rückrunde und aktuell auf dem dritten Tabellenrang, empfing das Schlusslicht FC Höngg 2. Für die Zweitvertretung vom Hönggerberg ging es bereits ums sportliche Überleben und eine weitere Niederlage hätte den sofortigen Abstieg bereits besiegeln können.

Von solchen Sorgen ist Adliswil weit entfernt. Der FCA spielt eine starke Rückrunde, ist im Fernduell mit FC Wädenswil noch im Rennen um den Vize‑Meistertitel hinter dem souveränen Leader Oetwil und tritt entsprechend selbstbewusst auf. Das Heimteam also im Höhenflug gegen einen Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht. Ein Duell, das sportlich wie tabellarisch kaum kontrastreicher hätte sein können.

So klar die Rollen vor dem Anpfiff verteilt waren, so eng entwickelte sich die Partie schliesslich doch. Am Ende setzte sich der FC Adliswil knapp mit 1:0 durch, bleibt damit im Rennen um die Vize‑Meisterschaft und baut seine Serie der Ungeschlagenheit weiter aus. Für Schlusslicht aus Höngg hingegen verschärft sich die Lage weiter. Die Niederlage wiegt schwer. Bei noch zwei ausstehenden Partien und lediglich sechs zu vergebenden Punkten sind die vier Zähler Rückstand auf den rettenden elften Rang eine massive Hypothek.





Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Adliswil (@fcadliswil1911)



Big Points für YFJ2

Das Hinspiel war eine klare Sache gewesen. 5:0 hatte der FC Horgen in der Hinrunde gegen YF Juventus 2 gewonnen. Entsprechend gross war der Wille der Juchhof‑Elf, sich im Rückspiel nicht nur zu revanchieren, sondern im Abstiegskampf auch die dringend benötigten Punkte einzufahren. YF steht knapp unter dem Strich, allerdings punktgleich mit dem FC Einsiedeln, der aktuell den Platz an der Sonne besetzt. Jeder Zähler konnte also über den Ligaerhalt entscheiden.



YF Juventus 2 feiert einen grossen und enorm wichtigen Erfolg. Der 2:0‑Heimsieg katapultiert die Zweitvertretung über den Strich auf Rang zehn. Drei Punkte Vorsprung auf den FC Einsiedeln und nur noch zwei Zähler Rückstand auf den heutigen Gegner aus Horgen. Die Ausgangslage im Abstiegskampf bleibt dennoch brisant, aber YF hat sich eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet.

Für Horgen hingegen ist rechnerisch noch nichts entschieden. Zwar wirken fünf Punkte Vorsprung bei zwei verbleibenden Partien wie ein komfortables Polster, doch mit sechs noch zu vergebenden Zählern ist der Ligaerhalt noch nicht endgültig gesichert. Ein Spieltag also, der YF neuen Mut gibt und Horgen daran erinnert, dass im Tabellenkeller bis zum Schluss höchste Wachsamkeit gefragt ist.



Wädenswil bleibt im Vize-Titel-Rennen

Nach einer starken Hinrunde mit 17 Punkten ist beim FC Einsiedeln in der Rückserie Ernüchterung eingekehrt. In zehn Spielen holte der Aufsteiger lediglich sechs Punkte. Das bedeutet den letzten Platz der Rückrunde und gleichzeitig auch Schlusslicht der Formtabelle. Viel spricht derzeit nicht für die Schwyzer, die im Abstiegskampf zunehmend unter Druck geraten.



Und doch gibt es einen Hoffnungsschimmer. Das Hinspiel gegen den heutigen Gegner, den Tabellenzweiten FC Wädenswil, endete mit einem 1:1‑Remis. Ein Resultat, das zeigt, dass Einsiedeln an einem guten Tag auch gegen Teams aus der oberen Tabellenregion bestehen kann. Die Ausgangslage bleibt weiterhin schwierig, aber im Fussball lebt die Hoffnung bekanntlich bis zum Schlusspfiff.



Für den FCE begann der Nachmittag mit einem frühen Rückschlag. Daniel Henrique Ribeiro brachte den FC Wädenswil bereits in der 16. Minute in Führung und verschlechterte damit die ohnehin prekäre Ausgangslage der Schwyzer weiter. Doch Einsiedeln blieb dran und nur drei Minuten später stellte Manuel Schönbächler mit dem wichtigen Ausgleich auf 1:1. Die Hoffnung währte allerdings nur kurz. Bereits zwei Minuten später schlug Lukas Espinosa de la Cruz zu und brachte Wädenswil erneut in Front. Mit diesem 2:1 ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der FCW das Geschehen und erhöhte nach gut einer Stunde durch Linus Meroni auf 3:1. Den Vorsprung brachte der Tabellenzweite souverän über die Zeit und hätte in der 94. Minute per Penalty sogar noch erhöhen können. Doch Dennis Räber parierte den von Meroni geschossenen Elfmeter stark. Während Wädenswil damit weiter im Vize‑Titelrennen bleibt, spitzt sich die Lage für Einsiedeln im Abstiegskampf weiter zu. Hoffnung besteht noch, aber der Spielraum wird immer kleiner.



Klare Verhältnisse auf dem Chlösterli

Im Duell zwischen dem FC Urdorf und dem FC Regensdorf stand zum Auftakt der Schlussphase der Saison gleich der erste Klassierungskampf auf dem Programm. Urdorf, als Sechster im Tableau, empfing die Furttaler, die vor der Partie noch drei Punkte Vorsprung auf die Limmattaler aufwiesen und damit den fünften Rang innehatten.



Die Erinnerungen an das Hinspiel waren aus Urdorfer Sicht positiv. Damals setzte man sich mit einem 2:3‑Auswärtserfolg durch. Auch die Formkurve sprach vor dem Rückspiel klar für das Heimteam. Ein Faktor, der diesem Duell zusätzliche Würze verlieh und die Ausgangslage eng, aber vielversprechend machte.

Das Spiel versprach Spannung, doch am Ende wurde es ein einseitiger Abend. Urdorf musste sich deutlich mit 1:5 geschlagen geben. Matchwinner für die Furttaler war Bleon Asani mit einem Hattrick. Der beste FCR-Torschütze steht aktuell bereits bei 20 Saisontreffern und steht auf dem zweiten Rang in der Torjäger-Wertung. Regensdorf baut mit dem Sieg seinen Vorsprung auf den direkten Tabellennachbarn auf sechs Punkte aus und setzt im Kampf um die Plätze in der oberen Tabellenhälfte ein markantes Ausrufezeichen.



