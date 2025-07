Vize-Europameister in Weißensee, Marienfelde verabschiedet Trainer

Der FC Stern Marienfelde hat Trainer Thomas Huse verabschiedet. Er führte das Team in der abgelaufenen Spielzeit auf den 7. Platz der Landesliga. Zur kommenden Saison wird ein neuer Coach an der Seitenlinie stehen.

Lukas Ullrich kehrt an alte Wirkungsstätte zurück. Der Der 21-jährige Linksverteidiger von Borussia Mönchengladbach, der gerade mit der Deutschen U21-Nationalmannschaft Vize-Europameister wurde, ist am 9. Juli bei seinem Jugendverein, dem Weißenseer FC zu Gast.

01.07. +++ Vize-Europameister zum Meet & Greet in Weißensee

30.06. +++ Lichtenrader BC hat neuen Trainer

Der Lichtenrader BC hat seinen neuen Trainer für die erste Herrenmannschaft vorgestellt. Detlef Garz tritt die Nachfolge des scheidenden Michael Teuber an. Garz, der schon zwei Mal für den LBC tätig war, soll die Mannschaft in die Mission "Aufstieg 2026" führen.

30.06. +++ "Torjägerkanone für alle" für zwei Berlinerinnen

Zwei Berliner Fußballerinnen haben in der nun abgelaufenen Saison die vom Kicker verliehene Torjägerkanone für alle gewonnen. Sarah Schatton von BW Mahlsdorf/Waldesruh sicherte sich den Titel in Liga 4 mit 79 Toren. Sanna El-Agha schoss 65 Tore für Türkiyemspor IV und holte damit die Kanone in Liga 6.

30.06. +++ BFC-Abgänge finden neue Aufgaben

David Haider und Julian Wießmeier haben den BFC Dynamo in diesem Sommer verlassen. Nun stehen die neuen Arbeitgeber beider fest. Haider läuft künftig für Fortuna Köln in der Regionalliga West auf. Wießmeier zieht es zurück nach Österreich.