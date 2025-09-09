Vitus Eicher und Gwinn-Freund verstärken TSV 1860 München

Vitus Eicher (l.) und Constantin Frommann (m.), hier mit Freundin Giulia Gwinn, verstärken das Trainerteam des TSV 1860. – Foto: Nordphoto/ActionPictures/Imago

Die Löwen bauen ihr Nachwuchsleistungszentrum aus: Mit Vitus Eicher und Constantin Frommann verstärken zwei erfahrene Experten das Torwarttrainer-Team.

München – Der TSV 1860 München baut seinen Nachwuchsbereich weiter aus und verstärkt das Torwarttrainer-Team um zwei namhafte Neuzugänge. Neben Head of Goalkeeping und Torwarttrainer der Profis René Vollath arbeiten künftig auch Vitus Eicher und Constantin Frommann an der Ausbildung der Nachwuchstorhüter. Das Ziel: Die Quote an Profikarrieren von Torhütern aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum deutlich erhöhen. Vitus Eicher kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Für Vitus Eicher schließt sich dabei ein Kreis. Der 34-jährige Erdinger begann seine Fußballerlaufbahn beim FC Langengeisling, wechselte 2000 als Neunjähriger zu den Löwen und durchlief dort alle Nachwuchsteams. 2013 feierte er mit der U23 die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern, scheiterte aber in der Relegation zur 3. Liga knapp an der SV Elversberg. Insgesamt absolvierte Eicher 118 Spiele für die Reserve der Sechzger und kam 35 Mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz . 2017 wechselte der Keeper zum 1. FC Heidenheim, wo er bis zu diesem Sommer unter Vertrag stand. Nach seinem Vertragsende kehrt er nun in neuer Rolle zu seinem „Herzensverein“ zurück. „Ich kann mich in der U21 fit halten und parallel dazu das Torwarttrainerteam unterstützen“, erklärt Eicher die Win-win-Situation auf der vereinseigenen Website.