Vitus Eicher und Gwinn-Freund verstärken TSV 1860 München

Die Löwen bauen ihr Nachwuchsleistungszentrum aus: Mit Vitus Eicher und Constantin Frommann verstärken zwei erfahrene Experten das Torwarttrainer-Team.
München – Der TSV 1860 München baut seinen Nachwuchsbereich weiter aus und verstärkt das Torwarttrainer-Team um zwei namhafte Neuzugänge. Neben Head of Goalkeeping und Torwarttrainer der Profis René Vollath arbeiten künftig auch Vitus Eicher und Constantin Frommann an der Ausbildung der Nachwuchstorhüter. Das Ziel: Die Quote an Profikarrieren von Torhütern aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum deutlich erhöhen.
Für Vitus Eicher schließt sich dabei ein Kreis. Der 34-jährige Erdinger begann seine Fußballerlaufbahn beim FC Langengeisling, wechselte 2000 als Neunjähriger zu den Löwen und durchlief dort alle Nachwuchsteams. 2013 feierte er mit der U23 die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern, scheiterte aber in der Relegation zur 3. Liga knapp an der SV Elversberg. Insgesamt absolvierte Eicher 118 Spiele für die Reserve der Sechzger und kam 35 Mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz .
2017 wechselte der Keeper zum 1. FC Heidenheim, wo er bis zu diesem Sommer unter Vertrag stand. Nach seinem Vertragsende kehrt er nun in neuer Rolle zu seinem „Herzensverein“ zurück. „Ich kann mich in der U21 fit halten und parallel dazu das Torwarttrainerteam unterstützen“, erklärt Eicher die Win-win-Situation auf der vereinseigenen Website.
Neben Eicher verstärkt auch Constantin Frommann das Trainer-Team. Der ehemalige Nachwuchsnationalspieler bringt bereits Erfahrung als Torwarttrainer mit – er betreut die U16-Juniorinnen des DFB und ist bei Lehrgängen sowie Länderspielen dabei. Frommann galt einst selbst als großes Torwart-Talent und absolvierte 24 Einsätze für die deutschen Nachwuchsnationalmannschaften von der U16 bis zur U20. 2015 wurde er mit der Fritz-Walter-Medaille (Bronze), der höchsten Auszeichnung im deutschen Jugendfußball, ausgezeichnet.
Nach seiner Ausbildung beim SC Freiburg spielte er in der 3. Liga für die SG Sonnenhof Großaspach und den SV Meppen, ehe ihn anhaltende Hüftprobleme 2023 zum Karriereende zwangen. Inzwischen steht Frommann regelmäßig im Rampenlicht. Der 27-Jährige ist mit Bayern-Star und DFB-Kapitänin Giulia Gwinn liiert.
Löwen-Geschäftsführer Dr. Christian Werner zeigt sich begeistert von der Verstärkung im Torwartbereich. „Es ist ein weiterer Schritt der Professionalisierung“, betont Werner. „Wir verfügen damit im oberen Leistungsbereich über ein absolut kompetentes und innovatives Team, das vielleicht auch das eine oder andere Talent dazu bewegt, zum TSV 1860 München zu wechseln.“
René Vollath, Torwarttrainer der Profis und Head of Goalkeeping, hatte sich längere Zeit um beide Neuzugänge bemüht. „Die beiden sind ein absoluter Mehrwert. Ich bin dankbar, dass Vitus und Conny künftig Teil des Projekts sind“, freut sich Vollath über die Verstärkung seines Teams. (mg)