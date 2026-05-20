Vitesse Mayence erweitert das Trainerteam um Barabash und Bopp Zwei ambitionierte 21-Jährige heuern beim C-Klassisten an von Redaktion / Graßhoff · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Das neue Trainerteam für die kommenden Saison wird beim SV Vitesse Mayence um zwei Positionen erweitert. – Foto: SV Vitesse Mayence

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Zur kommenden Saison erweitert Vitesse Mayence sein Trainerteam. Mit dem 21-jährigen Dennis Barabash kommt ein ehemaliger Junioren-Regionalligaspieler als Spielertrainer an die Ulrichstraße. Der jetzige Cheftrainer Pascale Dieges (40 Jahre) bleibt im Amt und wird als Linientrainer fungieren. „Es war für uns klar, dass wir das Trainerteam erweitern wollen, und wir sind froh, dass wir uns mit Barabash einig geworden sind. Vom ersten Gespräch an stimmte die Chemie und er passt perfekt ins Profil. Mit Barabash bekommen wir einen Spielertrainer, der trotz seines noch jungen Alters sehr viel Erfahrung mitbringt und uns auch spielerisch auf ein anderes Level hebt“, so Cheftrainer Dieges.

>>> Zur Tabelle der C-Klasse Mainz-Bingen West Des Weiteren verstärkt der 21-jährige Florian Bopp das Trainerteam als spielender Co-Trainer. Bopp kommt wie Barabash von der TSG Bretzenheim und konnte dort letzte Saison Bezirksligaerfahrung sammeln.