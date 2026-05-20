Vitesse Mayence erweitert das Trainerteam um Barabash und Bopp

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion erreicht:
Zur kommenden Saison erweitert Vitesse Mayence sein Trainerteam. Mit dem 21-jährigen Dennis Barabash kommt ein ehemaliger Junioren-Regionalligaspieler als Spielertrainer an die Ulrichstraße. Der jetzige Cheftrainer Pascale Dieges (40 Jahre) bleibt im Amt und wird als Linientrainer fungieren.
„Es war für uns klar, dass wir das Trainerteam erweitern wollen, und wir sind froh, dass wir uns mit Barabash einig geworden sind. Vom ersten Gespräch an stimmte die Chemie und er passt perfekt ins Profil. Mit Barabash bekommen wir einen Spielertrainer, der trotz seines noch jungen Alters sehr viel Erfahrung mitbringt und uns auch spielerisch auf ein anderes Level hebt“, so Cheftrainer Dieges.
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Des Weiteren verstärkt der 21-jährige Florian Bopp das Trainerteam als spielender Co-Trainer. Bopp kommt wie Barabash von der TSG Bretzenheim und konnte dort letzte Saison Bezirksligaerfahrung sammeln.
„Mit Bopp kommt ein absoluter Wunschspieler zu Vitesse, den wir bereits in der vergangenen Saison angefragt hatten. Nun sind wir froh, dass unser Cheftrainer Dieges ihn von unserem Verein überzeugen konnte“, so Alexander Graßhoff, sportlicher Leiter bei Vitesse. Nun sei das Trainerteam perfekt aufgestellt. „Mit Dieges und dem 40-jährigen Dirk Dries haben wir nun zwei alte Hasen, welche reichlich Erfahrung mitbringen. Mit Barabash, Bopp und Baraa Ez Eddin drei junge Leute, die die Sprache der Jüngeren sprechen“, so Graßhoff.
Mit der Bekanntgabe des neuen Trainerteams beginnen nun auch die Gespräche mit potenziellen Neuzugängen und Vitesse hofft, den einen oder anderen Spieler von Vitesse zu überzeugen, um das gesteckte Saisonziel Aufstieg zu erreichen.