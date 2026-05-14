Vitesse Mayence erweitert das Trainerteam um Barabash und Bopp

Zur kommenden Saison erweitert Vitesse Mayence sein Trainerteam. Mit dem 21-jährigen Dennis Barabash kommt ein ehemaliger Junioren-Regionalligaspieler als Spielertrainer an die Ulrichstraße. Der jetzige Cheftrainer Pascale Dieges (40 Jahre) bleibt im Amt und wird als Linientrainer fungieren.

„Es war für uns klar, dass wir das Trainerteam erweitern wollen und wir sind froh, dass wir uns mit Barabash einig geworden sind. Vom ersten Gespräch an stimmte die Chemie und er passt perfekt ins Profil. Mit Barabash bekommen wir einen Spielertrainer, der trotz seines noch jungen Alters sehr viel Erfahrung mitbringt und uns auch spielerisch auf ein anderes Level hebt“, so Cheftrainer Dieges.